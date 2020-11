MotoGp, Miller: "Complimenti a Morbidelli"

Il ducatista Jack Miller ha analizzato soddisfatto il duello con Franco Morbidelli: “Sono partito bene. poi in Curva-1 ho fatto un piccolo errore. Quando ho visto Franco davanti il suo passo era fortissimo. Sembrava un po’ Misano. Siamo riusciti a tenere il gap, ho tenuto al gomma per l’ultimo giro. Lì ci siamo passati e ripassati a vicenda, alla fine Franco ce l’ha fatta. Tanti congratulazioni a lui, chissà, magari a Portimao faremo quello step in più. Ero un po’ nervoso per la scelta dell’anteriore morbida, ma ha pagato alla fine”.

“In tutta la stagione siamo diventati sempre più forti, un tutt’uno con la moto. Qui mi sono sentito benissimo, molto a mio agio. Come mai prima d’ora. Duello con Franco è stato bellissimo, non ci siamo toccati, non abbiamo fatto nulla di pazzo. E’ stato pulito e sportivo, penso che ai fan sia piaciuto molto”.

OMNISPORT | 15-11-2020 16:10