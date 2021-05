MotoGp, Mir: "Bello che Rossi voglia restare"

Valentino Rossi ha creato un suo team e Joan Mir, il campione del mondo in carica, è entusiasta della creazione di VR46: “E’ un passo che lui ha fatto perché sa che non gli restano tanti anni prima di finire la sua carriera. E’ un altro step per restare vincolato a questo mondo, è una cosa bella“.

Joan Mir ha anche speso belle parole per un altro grande campione, Lewis Hamilton. “Solleva questioni in cui le cose stanno andando male. Lo ammiro. Condivido le sue opinioni… Non ho 20 milioni di follower e ho solo 23 anni… Noi piloti dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo. Dovremmo agire in modo più sociale e pubblicare di più su questi argomenti. Mi piacerebbe farlo“.

OMNISPORT | 08-05-2021 12:08