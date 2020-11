MotoGp: Mir vince e ipoteca il Mondiale. Valentino Rossi ko

Joan Mir ha vinto il Gran Premio d’Europa, tredicesima prova del campionato di MotoGp. Il centauro della Suzuki ottiene la sua prima vittoria in carriera nella classe regina, e ipoteca la conquista del Mondiale. Il vantaggio dello spagnolo sui rivali è ora netto: in classifica generale Rins e Quartararo, i primi inseguitori, sono lontani 37 punti.

Sul podio di Valencia oltre a Mir c’è proprio Rins, a testimoniare il dominio Suzuki. Quindi Pol Espargarò. Debacle totale della Yamaha: Morbidelli undicesimo, Vinales chiude tredicesimo, Quartararo quattordicesimo.

Valentino Rossi si è ritirato per un guasto alla moto. Per il Dottore è il quarto zero di fila nel motomondiale, il sesto se si contano le due gare di Aragon, saltate causa Covid.

Il primo degli italiani è Dovizioso, ottavo.

LA GARA

Tante cadute e ritiri nei primi giri: subito a terra Quartararo, che riesce però a ripartire. Fuori per problemi tecnici alla sua moto Valentino Rossi. Ritirati anche altri due italiani, Bagnaia e Savadori cadono e il loro Gp dura poche tornate.

Davanti le due Suzuki: Rins e Mir cercano di fare il vuoto, poi c’è la KTM di Pol Espargaro. Tra le Ducati il migliore è Zarco, sesto. L’altro centauro della Yamaha ufficiale, Vinales, partito dalla pit lane, è appena quindicesimo.

A undici giri dal termine Mir sorpassa Rins e prende la testa della corsa: il leader del Mondiale consolida subito il distacco tra sé e il compagno, per mettersi al riparo da sorprese. Al terzo posto sempre Pol Espargarò.

Mir vola verso la vittoria incontrastato, davanti a Rins, Pol Espargarò, e Nakagami.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Mir

Rins

Pol Espargarò

Nakagami

Oliveira

Miller

Binder

Dovizioso

Zarco

Petrucci

