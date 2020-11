MotoGp, Mir: "Voglio chiudere in bellezza"

Il centauro della Suzuki e campione del mondo Joan Mir in conferenza stampa ha parlato in vista del Gran Premio del Portogallo: “Abbiamo festeggiato in famiglia dopo la gara, siamo andati a cena fuori, ma non è che abbiamo fatto cose particolari, anche perchè si corre anche nel corso di questo weekend. A parte tutto sono stati giorni particolari e difficili con tanti impegni e interviste da rilasciare”.

“Siamo qui carichi e con la chiara intenzione di vincere anche il titolo costruttori con la Suzuki. Non sarà facile, ma ci vogliamo provare. Se dovessimo riuscirci sarebbe un risultato davvero straordinario. In caso contrario dovremmo farci comunque i complimenti per la stagione che abbiamo disputato”.

Un altro obiettivo è il secondo posto di Rins: “Non abbiamo ancora discusso su questa questione, ma se fosse richiesto lo aiuterei molto volentieri. A parti invertite lui lo avrebbe fatto per me, per cui anche io sarei prontissimo a dargli una mano. Certo, bisognerebbe anche che si presentasse la situazione, perchè non sempre è facile”.

OMNISPORT | 19-11-2020 20:23