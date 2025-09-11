MotoGp Misano 2025: orario e dove vedere in tv il Gp di San Marino. Bagnaia ultima spiaggia, Marquez titolo vicino

Misano accende i motori del Motomondiale, si corre il Gp di San Marino. Bagnaia spera nell'aria di casa per rilanciarsi. Difficile interrompere il dominio Marquez, Marc vuole vincere in casa di Rossi

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Attesa finita. Rombo di motori a Misano dove si corre il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: migliaia di appassionati e tifosi della Ducati, senza dimenticare il famoso “muro giallo” che richiama le gesta del grande Valentino Rossi. Riflettori puntati sui fratelli Marquez, reduci dall’uno-due di Barcellona. Anche se non può vincere matematicamente il titolo Marc proverà a vincere per l’ennesima volta in casa del feudo del Dottore. Pecco Bagnaia invece è alla perenne ricerca del riscatto dopo aver utilizzato un nuovo forcellone a Montmelò in gara. Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere il GP di San Marino in diretta tv e live in streaming.

Le caratteristiche del circuito Marco Simoncelli: lunghezza, curve e rettilineo più lungo

Quello di Misano è senza dubbio uno dei circuiti più belli e più tecnici del Motomondiale. Intitolato a Marco Simoncelli, dopo la tragica scomparsa del pilota italiano in un incidente nel 2011, comprende un tracciato lungo 4,2 chilometri e largo 14 metri. Si tratta di una pista che offre diverse opportunità di sorpasso, con un totale di 16 curve, di cui sei a sinistra e dieci a destra. Il rettilineo più lungo è pari a poco più di mezzo chilometro (530m).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Misano, gli orari e il palinsesto tv di tutte le sessioni

Si parte venerdì alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere, per poi lasciare spazio alle prove delle 15, antipasto di ciò che saranno le vere e proprie qualifiche sabato 13 settembre, dalle ore 10:50. Immancabile la gara sprint del sabato: 13 giri che avranno il via alle 15. Poi, la bolgia della domenica alle 14 per l’attesissima gara. Bagnaia vuole rilanciarsi dopo i miglioramenti registrati a Barcellona, grazie all’utilizzo di un nuovo forcellone. Un settimo posto, però, non può bastare.

Dove vedere il GP di San Marino in diretta tv e streaming

Le principali sessioni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a partire dalla giornata di sabato, saranno trasmesse in diretta tv sul canale 208 di Sky Sport e in chiaro su TV8, che consentirà a tutti gli appassionati di non perdersi qualifiche, gara sprint e Gran Premio domenicale.

Servizio streaming attivo, come sempre, su Sky Go e Now, piattaforme alle quali si aggiunge per l’occasione il portale ufficiale di TV8, che permetterà di seguire in tempo reale le sessioni condivise da Sky sul canale del digitale terrestre. Aggiornamenti live anche sui social della Moto Gp e delle singole scuderie, con la Ducati che ha già festeggiato il titolo Costruttori dopo Barcellona. Ecco gli orari di tutte le sessioni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini:

Venerdì 12 settembre

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 13 settembre

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8)

11:15-11:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8)

15:00 MotoGP Sprint 13 giri (diretta su TV8)

Domenica 14 settembre

09:40-09:50 MotoGP Warm-Up

14:00 MotoGP Gara (diretta su TV8)

Abbonati e segui in tempo reale la MotoGP su NOW