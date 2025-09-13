MotoGP Misano 2025, griglia di partenza: Bezzecchi in pole davanti ad Alex e Quartararo. Marquez 4°, Bagnaia 8°

La griglia di partenza per la Sprint e per il Gran Premio di San Marino e Rimini a Misano. Bezzecchi in pole davanti ad Alex Marquez e Quartararo. Dalla seconda fila Marc Marquez, Morbidelli e Marini

C’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi davanti a tutti nella griglia di partenza del Gp di San Marino e Riviera di Rimini della MotoGP che si corre sulla pista di Misano intitolata a Marco Bezzecchi. Bez scatterà in pole position. Con lui in prima fila Alex Marquez e Quartararo. Dalla seconda fila Marc Marquez, Morbidelli e Marini. 7° Diggia, 8° Bagnaia e 9° Acosta a chiudere la terza fila.

La griglia di partenza del GP di Misano

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:30.134

Aprilia 2. Alex Marquez 1:30.222

Ducati 3. Fabio Quartararo 1:30.228

Yamaha 2ª fila 4. Marc Marquez 1:30.352

Ducati 5. Franco Morbidelli 1:30.383

Ducati 6. Luca Marini 1:30.390

Honda 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395

Ducati 8. Francesco Bagnaia 1:30.414

Ducati 9. Pedro Acosta 1:30.486

KTM 4ª fila 10. Fermin Aldeguer 1:30.616

Ducati 11. Jorge Martin 1:30.981

Aprilia 12. Joan Mir* s.t.

Honda 5ª fila 13. Miguel Oliveira 1:30.944

Yamaha 14. Raul Fernandez 1:30.977

Aprilia 15. Ai Ogura 1:30.977

Aprilia 6ª fila 16. Brad Binder 1:31.015

KTM 17. Maverick Vinales 1:31.087

KTM 18. Alex Rins 1:31.244

Yamaha 7ª fila 19. Johann Zarco 1:31.272

Honda 20. Enea Bastianini 1:31.364

KTM 21. Jack Miller 1:31.377

Yamaha 8ª fila 22. Augusto Fernandez 1:31.812

Yamaha 23. Somkiat Chantra 1:32.390Honda

Il caso Mir

Joan Mir non ha preso parte alle qualifiche e non correrà la Sprint Race per un infortunio patito dopo la caduta di venerdì e che lo ha costretto per ora al forfai. L’ex campione del mondo però venerdì prima di cadere, nelle prequalifiche si era qualificato per il Q2 che ovviamente non ha disputato. Come comunicato dalla Honfa, se sarà in condizione, potrà disputare la gara di domenica partendo appunto 12°. ultimo posto per chi aveva raggiunto il Q2.