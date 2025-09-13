MotoGP Misano 2025, griglia di partenza: Bezzecchi in pole davanti ad Alex e Quartararo. Marquez 4°, Bagnaia 8°

C’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi davanti a tutti nella griglia di partenza del Gp di San Marino e Riviera di Rimini della MotoGP che si corre sulla pista di Misano intitolata a Marco Bezzecchi. Bez scatterà in pole position. Con lui in prima fila Alex Marquez e Quartararo. Dalla seconda fila Marc Marquez, Morbidelli e Marini. 7° Diggia, 8° Bagnaia e 9° Acosta a chiudere la terza fila.
La griglia di partenza del GP di Misano
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:30.134
Aprilia
|2. Alex Marquez 1:30.222
Ducati
|3. Fabio Quartararo 1:30.228
Yamaha
|2ª fila
|4. Marc Marquez 1:30.352
Ducati
|5. Franco Morbidelli 1:30.383
Ducati
|6. Luca Marini 1:30.390
Honda
|3ª fila
|7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395
Ducati
|8. Francesco Bagnaia 1:30.414
Ducati
|9. Pedro Acosta 1:30.486
KTM
|4ª fila
|10. Fermin Aldeguer 1:30.616
Ducati
|11. Jorge Martin 1:30.981
Aprilia
|12. Joan Mir* s.t.
Honda
|5ª fila
|13. Miguel Oliveira 1:30.944
Yamaha
|14. Raul Fernandez 1:30.977
Aprilia
|15. Ai Ogura 1:30.977
Aprilia
|6ª fila
|16. Brad Binder 1:31.015
KTM
|17. Maverick Vinales 1:31.087
KTM
|18. Alex Rins 1:31.244
Yamaha
|7ª fila
|19. Johann Zarco 1:31.272
Honda
|20. Enea Bastianini 1:31.364
KTM
|21. Jack Miller 1:31.377
Yamaha
|8ª fila
|22. Augusto Fernandez 1:31.812
Yamaha
|23. Somkiat Chantra 1:32.390Honda
Il caso Mir
Joan Mir non ha preso parte alle qualifiche e non correrà la Sprint Race per un infortunio patito dopo la caduta di venerdì e che lo ha costretto per ora al forfai. L’ex campione del mondo però venerdì prima di cadere, nelle prequalifiche si era qualificato per il Q2 che ovviamente non ha disputato. Come comunicato dalla Honfa, se sarà in condizione, potrà disputare la gara di domenica partendo appunto 12°. ultimo posto per chi aveva raggiunto il Q2.