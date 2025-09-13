Virgilio Sport
MotoGP Misano 2025, griglia di partenza: Bezzecchi in pole davanti ad Alex e Quartararo. Marquez 4°, Bagnaia 8°

La griglia di partenza per la Sprint e per il Gran Premio di San Marino e Rimini a Misano. Bezzecchi in pole davanti ad Alex Marquez e Quartararo. Dalla seconda fila Marc Marquez, Morbidelli e Marini

C’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi davanti a tutti nella griglia di partenza del Gp di San Marino e Riviera di Rimini della MotoGP che si corre sulla pista di Misano intitolata a Marco Bezzecchi. Bez scatterà in pole position. Con lui in prima fila Alex Marquez e Quartararo. Dalla seconda fila Marc Marquez, Morbidelli e Marini. 7° Diggia, 8° Bagnaia e 9° Acosta a chiudere la terza fila.

La griglia di partenza del GP di Misano

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:30.134
Aprilia
2. Alex Marquez 1:30.222
Ducati
3. Fabio Quartararo 1:30.228
Yamaha
2ª fila 4. Marc Marquez 1:30.352
Ducati
5. Franco Morbidelli 1:30.383
Ducati
6. Luca Marini 1:30.390
Honda
3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395
Ducati
8. Francesco Bagnaia 1:30.414
Ducati
9. Pedro Acosta 1:30.486
KTM
4ª fila 10. Fermin Aldeguer 1:30.616
Ducati
11. Jorge Martin 1:30.981
Aprilia
12. Joan Mir* s.t.
Honda
5ª fila 13. Miguel Oliveira 1:30.944
Yamaha
14. Raul Fernandez 1:30.977
Aprilia
15. Ai Ogura 1:30.977
Aprilia
6ª fila 16. Brad Binder 1:31.015
KTM
17. Maverick Vinales 1:31.087
KTM
18. Alex Rins 1:31.244
Yamaha
7ª fila 19. Johann Zarco 1:31.272
Honda
20. Enea Bastianini 1:31.364
KTM
21. Jack Miller 1:31.377
Yamaha
8ª fila 22. Augusto Fernandez 1:31.812
Yamaha		 23. Somkiat Chantra 1:32.390Honda

Il caso Mir

Joan Mir non ha preso parte alle qualifiche e non correrà la Sprint Race per un infortunio patito dopo la caduta di venerdì e che lo ha costretto per ora al forfai. L’ex campione del mondo però venerdì prima di cadere, nelle prequalifiche si era qualificato per il Q2 che ovviamente non ha disputato. Come comunicato dalla Honfa, se sarà in condizione, potrà disputare la gara di domenica partendo appunto 12°. ultimo posto per chi aveva raggiunto il Q2.

