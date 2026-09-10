Il mondiale della MotoGP 2026 fa tappa di nuovo in Italia, si corre a Misano il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, giocano in casa sia Aprilia che Ducati pronte a sfidarsi per il titolo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Si scrive Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, si legge Misano. La MotoGP torna a riaccendere i motori e lo fa in Italia con la seconda tappa dopo il Mugello. Riprende, sulla pista intitolata al compianto Marco Simoncelli la sfida delle sfide tra Aprilia e Ducati, insomma giocano in casa entrambe le case costruttrici. Riparte la corsa al titolo piloti mai serrata quanto quest’anno. Tre piloti in poco più di trenta punti: Jorge Martin, Marc Marquez e Marco Bezzecchi, e perchè Fabio Di Giannantonio quarto incomodo. Insomma ci sarà da divertirsi, vediamo a che ora e dove vedere prove, qualifiche egara.

Il punto sul Mondiale MotoGP a Misano

La MotoGP torna in pista con il quattordicesimo appuntamento della stagione, il primo di una doppia tappa che conclude il tour europeo estivo. Infatti dopo il GP d’Austria della prossima settimana, il Campionato del Mondo si sposterà in Asia, prima di tornare nella penisola iberica per gli ultimi due round del calendario: Portimão e il gran finale di stagione a Valencia.

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Jorge Martín arriva al circuito di Misano ancora al comando, sebbene sia minacciato da Marc Márquez che, dopo la doppietta in Aragon, ha ridotto il distacco considerevolmente. Marco Bezzecchi è terzo, a 24 punti dal compagno di squadra mentre già più staccato è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Fuori dai giochi anche perchè ancora assente, Ai Ogura.

Aprilia o Ducati: un Mondiale a tre

Marquez ha conquistato tutti i 37 punti in palio nella gara di casa, strappando il secondo posto in classifica a Bezzecchi e portandosi a soli 19 punti da Jorge Martín, nonostante i vari problemi che continuano ad affiggerlo alla spalla come dimostrato dalla foto postata in allenamento.

Dal canto suo Martinator continua a fare incetta di piazzamenti, ad Aragon in un weekend difficile ha fatto due quinti posti per quello che lui stesso aveva indicato come un circuito impegnativo, non adatto al suo stile di guida. Bezzecchi continua la sua ascesa, autore di un testa a testa da brividi con Marquez, il Bez ha cancellato definitivamente i quattro ritiri consecutivi di metà stagione tra cadute, penalità e infortuni che sembravano averlo demoralizzato.

Le variabili Diggia, Acosta e Alex

Detto di Ogura costretto all’ennesimo forfait che di fatto lo elimina da una eventuale volata per il titolo, restano tanti nomi buoni che si possono inserire gara per gara, per la lotta al podio ma anche per la vittoria di tappa. Fabio Di Giannantonio, in teoria sarebbe ancora in lotta per il titolo potenzialmente, ma dovrà riprendersi dopo uno dei suoi peggiori weekend nel terzo round spagnolo. Il pilota romano dovrà dare una dimostrazione di forza per riscattarsi e rimanere in corsa in un Campionato del Mondo che si fa sempre più serrato.

Acosta , dopo l’aggiornamento del motore della sua KTM, sembra aver trovato il punto di equilibrio ideale che potrebbe dargli una spinta nella seconda metà della stagione per andare a caccia della prima vittoria nella classe regina prima del passaggio in Ducati. Un altro fattore importante è, senza dubbio, Raul Fernández. Nonostante un weekend difficile in Aragona, il pilota della Track House ha dimostrato che, quando ha la moto e la pista sotto controllo Alex Marquez , che sta ancora subendo le conseguenze del gravissimo incidente subito durante il Gran Premio di Catalogna, sembra determinato a lasciarsi alle spalle quella brutta esperienza e a tornare al livello che aveva iniziato a mostrare proprio durante quel fine settimana.

Che Bagnaia sarà a Misano

E’ anche la sua gara di casa. Ma Pecco Bagnaia sta attraversando un altro dei periodi più difficili della sua carriera, come lui stesso ha ammesso dopo l’ennesimo flop con tanto di caduta ad Aragon. Gli acciacchi, il post operazione all’avambraccio durante la sosta sono sì delle attenuanti ma non possono essere delle scusanti quando hai un compagno di box che con una spalla mal messa mette assieme la quarta doppietta stagionale avvicinando la testa del Mondiale.

GP di Misano, orari e dove vedere in tv

Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sarà trasmesso interamente su Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Prevista la diretta in chiaro di qualifiche e Sprint su Tv8 oltre che le differite delle gare la domenica di tutte e tre le classi.

Venerdì 11 settembre 2026

10.45-11.30 – MotoGP Prove Libere 1

15-16 – MotoGP Prove

Sabato 12 settembre 2026

10.10-10.40 – MotoGP Prove Libere 2

10.50-11.05 – MotoGP Qualifiche Q1 (diretta in chiaro su Tv8)

11.15-11.30 – MotoGP Qualifiche Q2 (diretta in chiaro su Tv8)

15 – MotoGP Sprint 13 giri (diretta in chiaro su Tv8)

Domenica 13 settembre 2026