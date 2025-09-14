MotoGp, a Misano il Tramonto di Bagnaia: faccia a faccia con Dall'Igna, bufera su Pecco: “Situazione delicata”

Domenica nera per il torinese: anche il Gp di casa si trasforma in incubo per la caduta al nono giro. Bezzecchi straordinario: "La gara migliore della mia vita"

Pecco Bagnaia in caduta libera. Nemmeno il Gp di casa giova a Pecco, scivolato al nono giro alla curva Tramonto: a Misano il punto più basso del suo percorso in Ducati e il confronto a fine gara con Dall’Igna. Vince ancora Marc Marquez, sempre più vicino al titolo, ma che duello con la scatenato Bezzecchi: “La prova migliore della mia vita”.

Marquez re di Misano: la pressione Ducati

E sono 11. Sono straordinari i numeri di Marc Marquez, che a Misano eguaglia il record stagionale di vittorie per un pilota Ducati stabilito da Bagnaia. Il titolo è solo questione di tempo, già a partire dal prossimo appuntamento in Giappone. Una formalità. “Oggi ho dato tutto quello che avevo – ha commentato lo spagnolo -. Dopo l’errore di ieri ho aumentato la concentrazione, ho dato il massimo”.

E confessa di aver sentito “ho avvertito la pressione in questo weekend, perché per il team era importante vincere entrambi i Gran premi di casa”. Sul testa a testa con Bezzecchi: “Ho aspettato che commettesse un piccolo errore – come successo in curva 8 – per approfittarne”. Trionfo con tanto di omaggio a Messi: “Per me è sempre stato un punto di riferimento”.

Bezzecchi in casa tra sogno e rammarico

È mancata la ciliegina, il gradino più alto da podio. Ma sono dettagli. Marco Bezzecchi, riminese doc, si è goduto il tributo dei suoi tifosi al termine di un weekend da sogno. “Al di là della vittoria, credo sia stata la gara migliore della mia vita” ha detto il pilota dell’Aprilia, che si è esaltato in casa.

“Ho vinto la Sprint, ho centrato la pole position e sono arrivato secondo: sono molto felice, ma anche distrutto. Ho dato tutto quello che avevo”. Poi ai microfoni di Sky rivela di essere “un po’ dispiaciuto, volevo vincere con tutto me stesso. Quando sei lì e ce l’hai lì, alla fine un po’ ti tira il cu..”. Marquez in questo momento è il più forte, ma bisogna crederci altrimenti che ca…o vieni fare?”.

Bagnaia flop: faccia a faccia con Dall’Igna

Altra domenica nera per Bagnaia. E questa volta fa ancora più male, visto che la sua gara in casa è durata solo nove giri per via della caduta alla curva Tramonto. Al termine del Gran Premio l’ufficio del torinese è stato teatro di un primo incontro durato circa 15 minuti tra il pilota, Gigi Dall’Igna e il capo tecnico di Pecco, Cristian Gabarrini.

Poco dopo, il Direttore Generale di Ducati Corse ha parlato a Sky: “È una situazione delicata. Bisognerà troverà il modo di uscirne: domani è giornata di test e abbiamo la possibilità di provare un po’ di cose. Ma non credo che un giorno basterà a far uscire il coniglio dal cilindro, bisogna lavorare. Bagnaia sta perdendo la pazienza? Anche io l’ho persa la pazienza, anche i suoi tifosi: mi sembra normale dire certe cose quando i risultati non vengono. Quando la spirale negativa comincia, si va sempre verso il basso. In questi casi la positività in questo aiuta molto”.

Al contrario, Bagnaia non si è presentato come di consueto davanti alle talecamere come gli altri colleghi, perché, dopo un breve saluto ai fan e qualche autografo di rito, ha avuto un nuovo meeting con il team della Rossa di Borgo Panigale.

Il ‘Tramonto’ di Pecco: è bufera

L’ennesima prova deludente di Bagnaia ha scatenato i tifosi sui social. “Bagnaia che cade ad una curva chiamata “Tramonto”, in una stagione del genere. Apprezzo la tua ironia, Signore” scrive

‘Infrazione di Campo – L’analizzatore sportivo’. “Pecco cade al tramonto. Racchiude la sua stagione 25/26 di MotoGP” aggiunge un altro utente. “Mamma mia, che stagione disgraziata” commenta Angelo.