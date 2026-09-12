Sprofondo rosso per Bagnaia eliminato in Q1 a Misano: Pecco non la prende bene e dopo diversi errori che gli hanno impedito di migliorare sfoga la sua rabbia e nervosismo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

L’incubo continua. Anche nella sua Misano, Bagnaia non riesce a dare un calcio alla crisi. Anzi alla fine ha dato dei pugni ma alla carena della sua Ducati. Quella GP26 con cui proprio non riesce ad andare d’accordo, così come la GP25 lo scorso anno. Nelle qualifiche del GP di San Marino l’ennesima onta per il due volte campione della MotoGP nervoso ed eliminato in Q1, incapace soprattutto di trovare un giro pulito, senza errori, nel secondo e ultimo time attack.

Bagnaia da incubo, sbaglia tutto in Q1: la reazione

Peggior risultato in qualifica a Misano in 11 partecipazioni. Non qui, non nella gara di casa, lui che piemontese è di fatto adottato dall’Emilia Romagna. Francesco Bagnaia continua a vivere un altro incubo dopo quello dello scorso anno. Costretto al Q1 da un venerdì da dimenticare, Pecco nonostante qualche segnale di ripresa nelle fp2, non è riuscito a centrare uno dei primi due posti che dava l’accesso al Q2.

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Quarto al primo time attack, nel 2° e ultimo tentativo Bagnaia non è riuscito a trovare un giro pulito, privo di errore, ha sbagliato in curva 1, cercando di forzare l’inserimento e finendo sempre fuori traiettoria, costretto ad abortire il giro, la prima, la seconda e la terza volta. Alla fine 4° ed eliminato dal Q2, in griglia 14°. In precedenza si era qualificato 13° nel 2019, il suo primo GP in top-class su questo circuito. Mai così male a Misano.

Misano, Pecco pugni sulla Ducati: la reazione di Carola Bagnaia

Bagnaia non l’ha presa bene, esasperato da un periodo in cui non riesce a trovare la quadra con la sua Ducati ha finito per dare diversi segni di nervosismo dopo ogni errore, imprecando, picchiando col pugno sulla carena della sua moto con i vari Dall’Igna, Tardozzi e gli altri ingegneri e meccanici del team di Borgo Panigale che guardavano le immagini in tv con lo sguardo perso, un po’ come la sorella Carola, sempre al suo fianco e inquadrata dalla regia internazionale.

Che sia il freno motore, che è stato verificato durante le fp2, o la forcella o la carena, c’è sempre qualcosa che non va in una rapporto sempre più da separato in casa col box Ducati, lui che andrà in Aprilia nel 2027. L’impressione è che Bagnaia non abbia digerito il cambio di direzione tecnica con l’arrivo di Marquez. Lo si capisce nelle dichiarazioni, anche di questo fine settimana. E la fine della stagione è ancora lontana.