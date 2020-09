MotoGp, Misano: Bagnaia si butta via, vince Viñales. Valentino Rossi ko

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano: il centauro della Yamaha ha ottenuto la prima vittoria stagionale davanti a Joan Mir e Fabio Quartararo, che penalizzato nel finale ha dovuto cedere il terzo gradino del podio a Pol Espagargarò.

Grande rammarico per Pecco Bagnaia: il ducatista conduce per buona parte di gara ma poi finisce a terra. Nella ghiaia anche Valentino Rossi e Morbidelli, è una gara da dimenticare anche per loro anche se Franco riesce a risalire fino al nono posto. Ottavo Dovizioso, ancora leader del mondiale con un punto di vantaggio su Vinales e Quartararo.

LA GARA

Serie di cadute subito in avvio. Mentre davanti Maverick Viñales si porta in testa seguito dal ducatista Bagnaia, finiscono subito a terra Valentino Rossi e Franco Morbidelli. I due piloti Yamaha riescono a ripartire ma sono al penultimo e all’ultimo posto. In sofferenza Dovizioso, fuori dai primi dieci.

Gran duello nei primi giri tra Viñales e Bagnaia, dietro di loro ci sono la KTM di Espargarò e la Yamaha Petronas di Quartararo. Pecco si porta al comando e cerca di mettere margine su Viñales. Intanto si ritira Miller per un problema tecnico alla sua Ducati.

Bagnaia con una serie di giri veloci aumenta il distacco da Viñales di oltre un secondo. Faticano, lontanissimi, Dovizioso e Valentino Rossi, che dopo la caduta è ora al quindicesimo posto. Il ducatista è nono.

Pecco Bagnaia e Viñales continuano il loro duello davanti, il ritmo del ducatista è davvero indiavolato. Rossi si ritira definitivamente al diciassettesimo giro, e deve incassare il secondo zero stagionale.

Colpo di scena al ventunesimo giro: Bagnaia, finora dominatore della gara, sbaglia alla curva 6 e finisce a terra, regalando a Viñales il primo posto. Lo spagnolo ha un margine di oltre 4 secondi da Pol Espargarò e sia avvia verso la vittoria. Dietro il pilota KTM e Quartararo sono insidiati da un grande Mir, che sta andando fortissimo con la sua Suzuki.

Al 25esimo giro Mir passa Quartararo, la tornata dopo liquida anche Pol Espargarò. Viñales taglia il traguardo al primo posto, seguito da Mir e Quartararo: il francese deve cedere la terza posizione perché penalizzato.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1 M. VINALES 41:55.846

2 J. MIR +2.425

3 F. QUARTARARO +3.419 (penalizzato)

4 P. ESPARGARO’ +4.528

5 M. OLIVEIRA +7.368

6 T. NAKAGAMI +11.139

7 A. MARQUEZ +11.929

8 A. DOVIZIOSO +12.934

9 F. MORBIDELLI +16.008

10 D. PETRUCCI +17.642

OMNISPORT | 20-09-2020 14:54