Misano, Bezzecchi vince nel nome di Aldo, Giovanni e Giacomo: "Ecco perchè l'omaggio a Tre Uomini e una gamba"

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race a Misano e omaggia Aldo, Giovanni e Giacomo: la citazione sul casco e il "Garpez" sul podio, fan in delirio

È delirio Bezzecchi: a Misano vince la sprint sulla sua Aprilia davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Festa grande per il Bez che per la prima volta vince una gara, seppure sprint, in Italia. Per un’occasione speciale, ha deciso di festeggiare in maniera ancora più speciale. Con un omaggio cinematografico ad Aldo, Giovanni e Giacomo nel loro celebre film “Tre uomini e una gamba”. E dopo il successo spiega il perchè della scelta.

Bezzecchi e l’omaggio ad Aldo, Giovanni e Giacomo

Bezzecchi ha voluto dedicare il sabato a Misano ai suoi grandi idoli, Aldo, Giovanni e Giacomo. Il pilota dell’Aprilia non ha mai nascosto la sua grande passione per il trio comico, e nel Gran Premio di San Marino li ha voluti omaggiare. In primis con un casco speciale, fatto con la grafica che ricordasse il legno e con la scritta “Questo è un Garbez”, giocando con il suo soprannome Bez e la citazione al film “Tre uomini e una gamba” di Aldo Giovanni e Giacomo.

Tra parentesi in piccolo ha anche aggiunto una sua versione di un’altra citazione iconica del film: “Il mio team con 30.000 lire lo fa meglio…”. Un casco che ha portato fortuna dato che ha conquistato anche la pole position per la gara di domani.

Il “Garpez” sul podio grazie a Bezzecchi

Come se non bastasse, a Bezzecchi è stata consegnata anche una gamba di legno con uno stivale da motociclista dopo la vittoria, richiamando sempre il capolavoro di Aldo, Giovanni e Giacomo. L’italiano se l’è tenuta stretta per tutto il giro d’onore fatto in moto sulla pista di Misano per salutare i tifosi sulle tribune. Nonostante chiunque si avvicinasse provasse a toglierglielo, non si è fatto scappare l’iconica gamba fino a portarsela sul podio posando per le foto insieme a lei. Le immagini hanno fatto il giro del web diventando virali e scatenando i tifosi del pilota e i tanti fan del trio comico. Bezzecchi si è poi portato la gamba anche davanti le telecamere delle televisioni per le interviste.

“Vi spiego perché il Garpez sul podio”

Bezzecchi ha spiegato la scelta dell’omaggio ai microfoni di Sky Sport: “Gli ho dedicato il casco, sono sempre stato molto appassionato di ‘Tre uomini e una gamba’. Ho iniziato a fare un po’ di battute e nei box mi capivano tutti. Quindi ho pensato perché non fare un casco di legno. visto che il grande artista era Garpez. Quindi poi è diventato Garbez”.

Tornando a parlare della gara: “Ho fatto due errorini e Marc mi ha passato. Ma sapevo che sarebbe stato al limite quindi mi sono messo dietro, poi purtroppo è scivolato. Alex anche andava molto forte, ma sono riuscito a vincere. Sono contento, ma so che il lavoro vero è quello di domani”.

Testa alla gara di domenica, per la quale partirà dalla prima posizione: “Voglio sistemare tutte le altre cose, non sarà una gara semplice. Le Ducati sono forti e Marquez è sempre lì. Niente è da prendere sotto gamba, e non l’ho detto apposta [ride, ndr]. Abbiamo dovuto fare parecchi aggiornamenti: ci sono ancora dei punti dove soffriamo un po’, come nella stabilità. Devo capire come migliorare, ma sono contento. Oggi ci siamo divertiti, vediamo domani cosa si può fare“. Infine una dedica speciale: “Volevo dedicare la pole position e la sprint a mia sorella Silvia che compie 30 anni”.