MotoGp, Misano: gioia Morbidelli, Valentino Rossi beffato e giù dal podio

Capolavoro di Franco Morbidelli: il centauro del team Petronas vince la sua prima gara in MotoGp dominando il Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota Yamaha finisce sul podio con il ducatista Bagnaia e il centauro Suzuki Mir. Grande beffa per Valentino Rossi, che perde il terzo posto all’ultimo giro e finisce quarto.

Viñales è sesto, finisce a terra Quartararo. In classifica generale ora comanda Dovizioso, arrivato settimo.

LA GARA

Splendida partenza di Morbidelli, subito al comando dopo un grande scatto al via. Lo segue Valentino Rossi, poi il ducatista Jack Miller, che sorprende le altre due Yamaha di Viñales e Quartararo. Dovizioso nono.

Rossi marca stretto Morbidelli e gli impedisce di andare in fuga, dietro lotta per la quarta posizione tra Viñales e Quartararo con il francese che sembra averne di più ma non riesce ad affondare il colpo. In grande sofferenza le KTM, lontane dai primi.

Colpo di scena all’ottavo giro: finisce a terra il leader del Mondiale Quartararo, che riesce a ripartire ma si ritrova in penultima posizione.

A metà gara Morbidelli comincia a prendere margine su Rossi, seguito da Miller, Rins e da un Pecco Bagnaia in grande rimonta. Viñales fatica e scende in settima posizione, tallonato da Dovizioso.

Mentre davanti Morbidelli stacca ora nettamente Valentino a oltre un secondo e mezzo, alle loro spalle si accende la battaglia per la terza posizione tra Rins, Bagnaia e Miller.

A dieci giri dall’arrivo Morbidelli vola via verso la vittoria, il Dottore cerca di tenersi stretta la sua seconda posizione, ma la Suzuki di Mir è ormai alle sue spalle. Poi c’è Bagnaia.

Morbidelli domina, dietro uno spettacolare Bagnaia si porta al secondo posto, superando Rossi (in difficoltà di gomme) e Rins in lotta tra loro.

Valentino finisce sotto attacco da parte delle due Suzuki di Mir e Rins: il centauro di Tavullia guida al limite per mantenere il podio. Bagnaia, secondo, è poco distante davanti.

Finale ad alta tensione: Morbidelli taglia il traguardo al primo posto dopo una gara dominata, dietro c’è Bagnaia, Mir beffa Rossi e si prende il terzo posto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1 F. MORBIDELLI 42:00.015

2 F. BAGNAIA 2.211

3 J. MIR 2.331

4 V. ROSSI 2.660

5 A. RINS 3.886

6 M. VIÑALES 5.406

7 A. DOVIZIOSO 10.361

8 T. NAKAGAMI 10.957

9 J. MILLER 11.277

10 P. ESPARGARO’ 12.228

OMNISPORT | 13-09-2020 14:53