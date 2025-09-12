MotoGP Misano, prove libere: Morbidelli primo con caduta, Diggia 3°, Marquez 5°. Sanchini punge Bagnaia 11°

Franco Morbidelli miglior tempo con caduta nelle prime libere di Misano in MotoGP, Alex e Marc Marquez quarto e quinto, bene Marini e Bezzecchi in top ten. Undicesimo Bagnaia criticato da Mauro Sanchini in diretta a Sky

Si apre nel segno del giallo di Valentino Rossi “padrone di casa” a Misano il week end del Gran Premio di San Marino e Rimini. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli la Ducati VR46 di Franco Morbidelli ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Poi nel finale caduta del Morbido senza conseguenza. Alle sue spalle Fabio Quartararo con la Yamaha e Fabio Di Giannantonio con l’altra VR46. Quinto Marc Marquez alle spalle del fratello Alex, ottavo Bezzecchi con l’Aprilia, undicesimo Pecco Bagnaia che si è preso una strigliata in telecronaca da Mauro Sanchini di Sky.

Gp Misano, libere: lampo giallo di Morbidelli, poi cade

Franco Morbidelli ha fatto segnare il miglior tempo delle FP1 del Gran Premio di Misano MotoGP: 1:31.342 il crono del pilota italobrasiliano in sella alla Ducati del Team VR46 nel feudo di Valentino Rossi. Per Morbido anche una caduta, meglio scivolata, proprio all’ultimo secondo della sessione. Alle sue spalle la Yamaha di Fabio Quartararo e l’altra “giallona” di Fabio Di Giannantonio.

Dopo essere stati in testa a lungo, hanno chiuso quarto e quinto i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Ottimo il quinto posto di Luca Marini in crescita costante con la Honda. Ottavo tempo per l’Aprilia di Marco Bezzecchi, solo 11° Pecco Bagnaia che però non ha usato la gomma nuova nel finale come molti altri. C’era grande curiosità per i tempi di Augusto Fernandez, terster, all’esordio con la Yamaha dotata del nuovo motore V4: ha chiuso 21°

Sky, Sanchini bacchetta Bagnaia

Sicuramente migliore l’inizio di week end per Bagnaia. Pecco è sembrato più a suo agio sulla Ducati GP25 dopo il disastroso avvio di Barcellona una settimana che lo ha portato a partire 21° dopo le qualifiche, sia nella Sprint che in gara. Col nuovo forcellone il campione torinese è sembrato già avanti nella messa a punto, sesto per lunghi tratti delle prove.

Come spesso capita nelle fp1, Pecco non ha messo la gomma nuova morbida nel finale. Scelta criticata in diretta da Mauro Sanchini. La voce tecnica di Sky, al fianco di Guido Meda, in telecronaca si è lasciato andare a un appunto a Bagnaia: “Secondo me sbaglia. Dovrebbe mettere nel finale la gomma morbida come fanno gli altri. Fare un tempo buono, finire tra i primi classifica aiuta il morale. Non capisco perchè non lo faccia”.