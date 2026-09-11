Marco Bezzecchi risponde al miglior tempo di Marc Marquez nelle FP1 e si prende le Pre-qualifiche in 1:30.144 davanti alla Ducati dello spagnolo. In caduta libera Bagnaia, impresa di Pol Espargaro

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Se le sono date di santa ragione sin dal mattino e hanno proseguito nel pomeriggio. Marc Marquez e Marco Bezzecchi hanno dominato il venerdì del Gran Premio di San Marino. A differenza della mattina però il pilota dell’Aprilia ha fatto il miglior tempo nelle pre qualifiche davanti allo spagnolo della Ducati che però ha risparmiato una gomma morbida. Notte profonda per Bagnaia fuori dalla top ten e non di poco, sarà costretto al Q2 a differenza di Morbidelli, Di Giannantonio, Marini e un sorprendente Pol Espargaro.

Pre qualifiche Misano: Bezzecchi brucia Marquez

Marc Marquez chiama, Marco Bezzecchi risponde. Botta e risposta tra Ducati e Aprilia nel derby di Misano. Dopo il miglior tempo dello spagnolo al mattino, nelle libere, il Bez si è preso le Pre qualifiche in 1:30.144, a un soffio dal record della pista proprio davanti al campione del mondo che però dovrebbe aver risparmiato una gomma morbida per le qualifiche.

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In Q2 ci vanno anche, nell’ordine, Alex Marquez (Ducati Gresini), Di Giannantonio e Morbidelli (VR46) soprattutto il Morbido alla sua ultima Misano in MotoGP, Acosta (KTM), Marini che pare in forma con la Honda, così come Zarco su LCR; colpaccio di Pol Espargaro sulla Ktm dell’infortunato ancora Vinales. Solo 10°, per un pelo in Q2, il leader del Mondiale, Jorge Martin.

Bagnaia non c’è anche a Misano: eliminato, va in Q1

In Q1 tra gli altri Bastianini (primo degli esclusi), Raul Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia, 19° e in grande difficoltà per tutta la giornata. Sembra aver tirato i remi in barca Francesco Bagnaia, a parole alla vigilia di Misano e in pista a vedere i tempi anche delle libere del mattino. Sempre più corpo estraneo alla Ducati e alla sua GP-26

Misano: i tempi delle pre qualifiche (i primi 10 in Q2)

1. Marco Bezzecchi (Ita-Aprilia) 1’30″144

2. Marc Marquez (Spa-Ducati) 1’30″247

3. Alex Marquez (Spa-Ducati) 1’30″329

4. Fabio Di Giannantonio (Ita-Ducati) 1’30″385

5. Franco Morbidelli (Ita-Ducati) 1’30″415

6. Pedro Acosta (Spa-KTM) 1’30″488

7. Luca Marini (Ita-Honda) 1’30″640

8. Johann Zarco (Fra-Honda) 1’30″654

9. Pol Espargaro (Spa-KTM) 1’30″674

10. Jorge Martin (Spa-Aprilia) 1’30″690

ELIMINATI costretti al Q1

11. Enea Bastianini (Ita-KTM) 1’30″704

12. Raul Fernandez (Spa-Aprilia) 1’30″716

13. Fermin Aldeguer (Spa-Ducati) 1’30″758

14. Joan Mir (Spa-Honda) 1’30″859

15. Brad Binder (Rsa-KTM) 1’30″943

16. Fabio Quartararo (Fra-Yamaha) 1’31″178

17. Diogo Moreira (Bra-Honda) 1’31″263

18. Alex Rins (Spa-Yamaha) 1’31″281

19. Francesco Bagnaia (Ita-Ducati) 1’31″459

20. Jack Miller (Aus-Yamaha) 1’31″567

21. Toprak Razgatlioglu (Tur-Yamaha) 1’32″071