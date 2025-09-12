Misano, Marquez domina ma ha un timore. Bezzecchi e la scia per Martin: "Non siamo andati d'accordo"

Marquez domina le pre qualifiche del weekend di Moto Gp a Misano, alle sue spalle Bezzecchi e Morbidelli: le parole dei piloti alla chiusura del venerdì

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Iniziato il weekend di MotoGp a Misano. Il dominio in questa stagione di Marc Marquez lo ha portato ad avere il completo controllo della classifica piloti, ma per il primo match point deve ancora aspettare. Intanto ha messo subito le cose in chiaro chiudendo al primo posto le pre qualifiche. Il secondo più veloce è stato Bezzecchi e con Morbidelli a chiudere il podio. Quarto Bagnaia, che si riprende dopo l’undicesimo posto ottenuto in mattinata, davanti ad Alex Marquez, reduce dalla sua prima vittoria stagionale.

Marquez teme gli italiani

Dopo il primo posto nelle pre qualifiche, Marc Marquez ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Avevo iniziato più calmo l’FP1 perché il feeling non era buono. Dopo la Catalogna la moto era più rigida, più cattiva. Abbiamo cercato le linee, poi i tecnici mi hanno aiutato ad avere fiducia con la moto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora testa alle qualifiche e alla Sprint Race di domani alle 15: “Domani dobbiamo continuare così perché gli italiani spingono. Dobbiamo capire il pushing davanti, abbiamo visto tante cadute. Qui c’è tanto grip che spinge la moto davanti e dobbiamo gestirlo”. E sugli avversari: “Non ho ancora guadato il passo degli altri, ma Bezzecchi e Morbidelli sono andati forti. Di Giannantonio anche, Pecco è più vicino e Alex è sempre lì”.

Bezzecchi e la scia a Martin

Lucida l’analisi di Bezzecchi nel post: “Sono contento, bella giornata. Mi sono trovato bene con tutti e due i tipi di gomma posteriore”. Lo scorso anno aveva avuto parecchie difficoltà a far entrare in temperature le gomme a Misano. Problema che aveva provocato il ritiro nella sprint. “Ero in ansia di non riuscire veloce con la media, ma stamattina mi sono sentito bene. Qualche errorino l’ho fatto, sia nel primo che nel secondo. Fortunatamente mi è bastato per passare direttamente in Q2 che è l’obiettivo del venerdì. Poi analizzerò bene anche questi errori perché capisci bene come non rifarli”.

Il pilota è stato poi interpellato sul rapporto con il compagno di squadra Jorge Martin, anche lui passato in Q2 anche grazie alla scia dell’italiano: “Tutto tranquillo. Mi trovo bene con lui perché ci conosciamo bene. Sapete che negli anni non siamo andati d’accordo, ma ora siamo più maturi e c’è un bel rispetto reciproco. Mi ha fatto piacere che mi sia venuto a ringraziare dopo la scia in pista”.

Inizio da sogno per Morbidelli: “Giornata molto positiva”

Infine l’intervento di Franco Morbidelli a Sky Sport: “Siamo vicini a casa e sta andando tutto alla grande. Giornata molto positiva. Sono partito con i 10 minuti di penalità, ma sono riuscito a prendere subito il ritmo ed è stato bello”. Il pilota del team di Valentino Rossi ha infatti chiuso la mattinata al primo posto. “Abbiamo migliorato il feeling e oggi pomeriggio abbiamo lavorato ancora. Ci sono state cose che mi sono piaciute, altre meno. Ma siamo veloci e questo è l’importante, poi cercheremo di mettere tutte le cose insieme. Con Uccio [team director del VR46 racing Team, ndr] abbiamo parlato di tante cose tra Barcellona e Misano: non solo per la strategia ma anche per i due grandi errori che ho fatto in Catalogna. Ci siamo presentati qui belli carichi e come sia andata oggi ne è il riflesso”.