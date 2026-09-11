Nella prima sessione di prove libere a Misano è già battaglia tra Marquez e Bezzecchi, Martin solo 8° e Bagnaia disperso nelle retrovie, le parole di Tardozzi e Salucci dà il benvenuto futuro a Bulega

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il duello che tutti si aspettano si è delineato già dalle primissime prove libere. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si apre con la sfida a colpi di temponi tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Ducati e Aprilia una contro l’altra sulla pista di Misano davanti al terzo incomodo Raul Fernandez e con il leader del Mondiale, Jorge Martin solo 8°. Non esce dalla crisi invece Pecco Bagnaia sprofondato nelle retrovie.

Marquez brucia Bezzecchi nelle libere a Misano

E’ già testa a testa a Misano tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo e Bez si sono contesi per tutto l’arco della prima sessione il miglior tempo, alla fine l’ha spuntata il campione del mondo in 1:31.468, 60 millesimi meglio dell’italiano dell’Aprilia. Terzo tempo per Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse.

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Solo 8° il leader del Mondiale Jorge Martin con l’altra Aprilia ufficiale alle prese con qualche difficoltà maggiore del compagno di squadra. Peggio, molto peggio, Bagnaia che continua nella sua crisi apparentemente senza via d’uscita: 18° Pecco. A completare il quadro delle prime posizioni c’è Alex Marquez, 4° con la Ducati Gresini e a seguire Zarco tornato in gran forma con la Honda LCR, Pedro Acosta con la Ktm e ottimo 7° Luca Marini con la Honda ufficiale a lungo sul podio ideale. Solo 10° Di Giannantonio dietro Quartararo.

Tardozzi rincuora Bagnaia ma Misano è già un incubo

Sembra aver tirato i remi in barca Francesco Bagnaia, a parole alla vigilia di Misano e in pista a vedere i tempi delle libere. Un po’ separato in casa con Ducati visto che a fine stagione andrà via, in Aprilia, Pecco almeno a parole ha ricevuto il sostegno da parte di Davide Tardozzi ai microfoni di Sky Sport: “Fino alla fine della stagione saremo al suo fianco cercando di metterlo nelle migliori condizioni per rendere al meglio e superare i problemi. Qui lui ha il record della pista, in qualifica e in gara, può fare bene”

Da Misano Uccio Salucci non vede l’ora di lavorare con Bulega

Durante le prove libere ha parlato anche Uccio Salucci, team manager di VR46 che in settimana ha ufficializzato l’ingaggio per il prossimo anno di Nicolò Bulega dominatore del Mondiale Superbike: “Con lui sapevamo di aver interrotto un percorso che volevamo riprendere ed è quello che faremo. Vantaggio Pirelli? Non credo, i piloti ci metteranno un paio d’ore a capire le nuove gomme, non lo abbiamo certo preso per quello. Ma prima di pensare a Bulega voglio chiudere al meglio la stagione con Morbidelli”

Misano: i tempi delle prove libere

1. Marc Marquez (Spa-Ducati) 1’31″468

2. Marco Bezzecchi (Ita-Aprilia) 1’31″528

3. Raul Fernandez (Spa-Aprilia) 1’31″601

4. Alex Marquez (Spa-Ducati) 1’31″648

5. Johann Zarco (Fra-Honda) 1’31″650

6. Pedro Acosta (Spa-KTM) 1’31″678

7. Luca Marini (Ita-Honda) 1’31″722

8. Jorge Martin (Spa-Aprilia) 1’31″735

9. Fabio Quartararo (Fra-Yamaha) 1’31″870

10. Fabio Di Giannantonio (Ita-Ducati) 1’31″977

11. Pol Espargaro (Spa-KTM) 1’32″005

12. Fermin Aldeguer (Spa-Ducati) 1’32″127

13. Franco Morbidelli (Ita-Ducati) 1’32″171

14. Toprak Razgatlioglu (Tur-Yamaha) 1’32″205

15. Enea Bastianini (Ita-KTM) 1’32″221

16. Brad Binder (Rsa-KTM) 1’32″229

17. Jack Miller (Aus-Yamaha) 1’32″368

18. Francesco Bagnaia (Ita-Ducati) 1’32″461

19. Joan Mir (Spa-Honda) 1’32″621

20. Diogo Moreira (Bra-Honda) 1’32″638

21. Alex Rins (Spa-Yamaha) 1’33″322