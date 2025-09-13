MotoGP Misano, pagelle e classifica dopo la Sprint: Garbez, capolavoro Bezzecchi. Marquez sborone, Bagnaia perso

I voti ai principali protagonisti della Sprint del GP di Misano vinto da Bezzecchi con la caduta di Marc Marquez e Alex a podio con Di Giannantonio. Bagnaia male

“Il mio falegname con 30mila lire la faceva meglio”. La frase campeggia sul casco di Marco Bezzecchi con tanto di scritta “Garbez“. Insomma un vero capolavoro d’artista quello che Bez ha messo in pista a Misano. E che dire Marc Marquez che rovina tutto cadendo un attimo dopo il sorpasso mentre la Sprint premia sul podio Alex e Diggia. Altra bocciatura pesante per Bagnaia che sprofonda fuori dalla top ten. Ancora una volta.

Le pagelle della Sprint di Misano

Marc Marquez 5: la caduta ci sta, ancor di più in una stagione quasi perfetta. Forse poteva darla su, accontentarsi, evitare di dare un altro dispiacere al pubblico di Misano, invece ha voluto vincere, ancora una volta ma stavolta gli ha detto male. Capita. Il titolo è lì, non scappa mica.

la caduta ci sta, ancor di più in una stagione quasi perfetta. Forse poteva darla su, accontentarsi, evitare di dare un altro dispiacere al pubblico di Misano, invece ha voluto vincere, ancora una volta ma stavolta gli ha detto male. Capita. Il titolo è lì, non scappa mica. Bezzecchi 10 : la roba da Aldo, Giovanni e Giacomo è una genialata che va premiata e la Dea Bendata l’ha premiata con pole e vittoria. In mezzo tanto talento del Bez, altro che Garpez, qui siamo su robe da Gioconda.

: la roba da Aldo, Giovanni e Giacomo è una genialata che va premiata e la Dea Bendata l’ha premiata con pole e vittoria. In mezzo tanto talento del Bez, altro che Garpez, qui siamo su robe da Gioconda. Aldeguer 7: solita gestione delle gomme, solita rimontona da decimo a sesto. Serve una qualifica top adesso.

solita gestione delle gomme, solita rimontona da decimo a sesto. Serve una qualifica top adesso. Fabio Quartararo 6: va al limite, sempre, anche oltre, e spesso finisce per stendersi. Eroico e stoico comunque.

va al limite, sempre, anche oltre, e spesso finisce per stendersi. Eroico e stoico comunque. Francesco Bagnaia 4 : in attesa del solito papiro di lamentele registriamo l’ennesima gara del gambero, fuori dalla top ten. Deludente.

: in attesa del solito papiro di lamentele registriamo l’ennesima gara del gambero, fuori dalla top ten. Deludente. Alex Marquez 7,5 : tiene in piedi il Mondiale anche solamente matematicamente con la sua qualità migliore, la continuità. Mentre Marc cade lui si prende un “comodo” secondo posto per continuare la collezione dopo l’exploit di Barcellona.

: tiene in piedi il Mondiale anche solamente matematicamente con la sua qualità migliore, la continuità. Mentre Marc cade lui si prende un “comodo” secondo posto per continuare la collezione dopo l’exploit di Barcellona. Fabio Di Giannantonio 7,5 : si prende il podio con brivido nel finale.

: si prende il podio con brivido nel finale. Morbidelli 5,5: quarto e battuto da Diggia, dopo il fuoco e fiamme del venerdì ci si aspettava e ci si aspetta di più da lui.

Rivivi la Sprint del GP di San Marino

Classifica Mondiale Piloti MotoGP dopo la Sprint

1 Marc Marquez Ducati 487 2 Alex Marquez Ducati 314 3 Francesco Bagnaia Ducati 237 4 Marco Bezzecchi Aprilia 209 5 Pedro Acosta Ducati 188 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 168

Prossima tappa: domani il GP, poi si va in Giappone

Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio di San Marino e di Rimini che chiuderà il fine settimana a Misano, con partenza alle ore 14 e stessa griglia. Poi il calendario della MotoGP offre ima settimana di sosta dopo la doppia tappa Spagna-Italia. Il tempo per preparare le valigie perchè si va in Asia, a Motegi per il Gran Premio del Giappone che potrebbe dare il titolo nelle mani di Marc Marquez.