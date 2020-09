MotoGp: Misano, tutto esaurito per domenica

Il Corriere di Romagna ha fatto il punto della situazione riguardo ai due Gran premi del Motomondiale che si correranno a Misano.

“Per gara-uno di domenica prossima c’è già il tutto esaurito, mentre per le prove di venerdì e sabato c’è ancora disponibilità – vi si legge -. Venduti al 50% i biglietti per gara-due di domenica 20. Ovviamente si ragiona su numeri limitati, visto che Misano non potrà ospitare più di 10.000 spettatori al giorno, ma lo scenario del Motomondiale 2020 è questo”.

