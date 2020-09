MotoGp, Misano: Viñales in pole, Valentino Rossi quarto. Dominio Yamaha

Dominio Yamaha a Misano. La scuderia di Iwata conquista le prime quattro posizioni in griglia di partenza del Gran Premio di San Marino di MotoGp: Maverick Viñales è in pole con il tempo di 1:31.411, davanti a Franco Morbidelli. Poi il leader del Mondiale Fabio Quartararo e Valentino Rossi, il migliore del mattino.

Si difende la Ducati: quinto Jack Miller, sesto Pecco Bagnaia. Più in ritardo Andrea Dovizioso, nono.

LE QUALIFICHE

In Q1 niente da fare per il ducatista Danilo Petrucci, che partirà dalla tredicesima posizione in classifica. Avanzano alla manche successiva due centauri KTM, Pol Espargarò e Miguel Oliveira: il pilota dell’Aprilia Aleix Espargarò è scalzato all’ultimo giro dal portoghese clamoroso vincitore del Gran Premio di Stiria. Fuori anche Nakagami, tra gli ultimi le due Honda ufficiali di Bradl e Alex Marquez.

Q2: Yamaha dominante. Nei primi giri Maverick Viñales si mette davanti a tutti con il crono di 1:32.130, poi Fabio Quartararo prende la testa con il tempo di 1:31.791, seguito da Valentino Rossi, primatista del mattino, a soli 86 millesimi.

Nel secondo run Viñales torna al comando con l’ottimo crono di 1:31.411: segue Morbidelli a 3 decimi, poi Quartararo e Valentino Rossi a completare il monologo della scuderia di Iwata.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 M. VIÑALES 1:31.411

2 F. MORBIDELLI +0.312

3 F. QUARTARARO +0.380

4 V. ROSSI +0.466

5 J. MILLER +0.641

6 F. BAGNAIA +0.643

7 A. RINS +0.679

8 J. MIR +0.691

9 A. DOVIZIOSO +0.773

10 J. ZARCO +0.807

OMNISPORT | 12-09-2020 14:58