Dopo aver conquistato il podio nella Sprint del Gp di Spagna, partendo 18°, Franco Morbidelli ha detto belle parole per chi è in difficoltà, un discorso che lo riguarda in ottica di mercato 2027

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non solo la vittoria di Marc Marquez dopo la caduta, il secondo posto di Bagnaia dopo una qualifica disastrosa. C’è anche un podio insperato da parte di Franco Morbidelli. Il pilota del Team VR46 è arrivato terzo nella Sprint di Jerez dopo essere partito 18° stabilendo un record di rimonta per quanto riguarda le gare veloci. Ma è una volta tolto il casco che Morbido ha dato il meglio di se con un messaggio rivolto a chi è in difficoltà. Come lui in un periodo non facile in cui rischia di restare appiedato per il 2027.

Una Sprint da record per Morbido

Partiva 18° è arrivato 3°. Una Sprint Race da record per Franco Morbidelli a Jerez. Dopo l’exploit nelle libere del venerdì il week end in Spagna di Frankie era andato decisamente al ribasso. Prequalifiche difficili, qualifiche disastrose. Il pilota di origini brasiliane si ritrovava a partire in 18° posizione in griglia di partenza.

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La gara resa pazza dalla pioggia, non sembrava andare meglio per il Morbido che ad un certo punto ha visto nell’acqua una sorta di manna dal cielo. Alle spalle di Bagnaia, pure lui in difficoltà, Morbidelli ha seguito Pecco nel rientrare ai box per lo swap della moto da bagnato. Ed è quei che il jolly ha pagato. Franco si è ritrovato 3°, ha resistito per un po’ a Diggia, lo ha staccato e in solitaria si è preso un podio che fa morale, tanto morale.

Le bellissime parole di Morbidelli dopo la Sprint

Chissà se le servava nel suo cuore o se le fosse preparate. Resta il fatto che il vero capolavoro Morbidello lo fa una volta sceso dallo moto e tolto il casco. Le sue parole per festeggiare il primo podio della stagione, dopo un inizio difficile di Mondiale sono davvero profonde e particolari:

Questo podio, questo record e questa rimonta è per tutti quelli che soffrono, a tutti quelli che si sentono da meno e quelli che sono in svantaggio, si sentono in difficoltà o si sentono in difetto eh, non è vero bisogna sempre continuare a spingere e a sperare…che la chance arriva e le possibilità ci sono per tutti e quindi il mio pensiero va a loro in questo mio momento di difficoltà e con questo risultato così venuto da dal nulla Forse ti può interessare Marquez, manovra regolare: perchè non è stato penalizzato e cosa dice il regolamento, la reattività di Tardozzi Polemiche stoppare sul nascere dopo la vittoria di Marquez della Sprint di Jerez: il taglio di pista dopo la caduta per rientrare ai box era finito sotto la lente di ingrandimento ma per la direzione corsa la manovra è regolare

Il motivo dietro il discorso di Morbidelli: rischio 2027

C’è un motivo per cui Morbidelli ha parlato così ed infatti lo dice ad un certo punto, “in questo mio momento di difficoltà”. Perchè il Morbido rischia di non esserci nella griglia MotoGP 2027. Frankie prima della Sprint di Jerez non aveva cominciato bene la stagione. Condizionato da una Ducati ibrida tra GP24 e la scorbutica GP25, in tre gare era solo 13° in classifica piloti con appena 14 punti all’attivo e nessun piazzamento di rilievo specie se paragonato al compagno di box, Di Giannantonio.

Un ruolino che si è riflesso sulle possibilità di mercato per il 2027. Per Morbido sarà impossibile restare in VR46 e in generale in Ducati e al momento, proprio a causa delle sue quotazioni al ribasso potrebbe non trovare posto nello scacchiere del prossimo anno.

Vera Spadini si commuove a Sky

Le belle parole di Franco Morbidelli pronunciate sia nella flash interview internazionale a fine corsa ma ripetute anche a Sky Sport MotoGP durante la diretta del dopo Sprint, hanno fatto breccia nel cuore e nella sensibilità di Vera Spadini: “Che bello Franco, mi sono commossa” ha detto la giornalista che conduce il pre e post gara. Anche Guido Meda ha espresso apprezzamenti per il discorso di Frankie.