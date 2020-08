MotoGp, Morbidelli: "Mi fa male ma corro"

Il centauro del team Petronas Franco Morbidelli ha dichiarato che scenderà in pista in Austria nonostante il dolore: “Dopo la gara sono tornato in Italia per riposarmi a casa. Ho riposato in questi ultimi giorni e assicurandomi di essere il più preparato possibile per questo fine settimana. Sono felice di stare bene e di non essere incappato in un grave infortunio: il lato destro del mio corpo è ancora dolorante, ma meglio di quanto mi sarei aspettato dopo quella caduta”.

“Non vedo l’ora di iniziare il fine settimana e di concentrarmi di nuovo sulla pista. Voglio vedere come mi sento sulla moto venerdì, ma sono fiducioso di essere pronto. So che potremmo avere un altro weekend difficile davanti e dobbiamo fare più punti possibile. La mia squadra ha lavorato così duramente per darmi la migliore moto possibile e spero di uscire questo fine settimana e ottenere un grande risultato per loro”.

OMNISPORT | 19-08-2020 15:21