MotoGp, Morbidelli sfiora l'impresa ma la pole è di Marc Marquez

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio del Giappone, quart’ultima tappa del Motomondiale 2019. Il pilota spagnolo della Honda ha preceduto tutti con il miglior tempo sul giro di 1:45.763. Alle sue spalle un ottimo Franco Morbidelli, che in sella alla sua Yamaha ha impensierito Marquez negli ultimi minuti della Q2, fermandosi però a 132 millesimi di distacco.

“Ieri non avevamo iniziato nel migliore dei modi, oggi abbiamo fatto un piccolo step – ha detto Marquez al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport -. Domani le temperature dovrebbero essere più alte, sarà importante scegliere la gomma giusta”.

“Stiamo facendo un grande lavoro con tutta la squadra – ha invece dichiarato Morbidelli -, stiamo migliorando piano piano, non è facile stare vicini alle altre Yamaha, oggi è andata molto bene”.

Completa la prima fila il compagno di squadra di Morbidelli, il francese Fabio Quartararo. “El Diablo” è l’unico, assieme allo stesso pilota nativo di Roma, a restare sotto i due decimi di distacco: “E’ un risultato fantastico per tutto il team, questa condizione con l’asfalto asciutto per metà mi aveva innervosito, non è stata una qualifica facile. Il passo è buono, speriamo questa volta di chiudere davanti a Marquez”.

In seconda fila partiranno, invece, Maverick Viñales (Yamaha), Cal Crutchlow (Honda) e Jack Miller (Ducati). Terza fila per i ducatisti Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, davanti ad Aleix Espargarò (Aprilia).

Deludente la prova di Valentino Rossi: il centauro di Tavullia non è riuscito a portare la sua Yamaha oltre il decimo posto, e scatterà dunque in quarta fila nel Gran Premio di domenica, in programma alle 8 del mattino, ora italiana.

Tutti i tempi della Q2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.0 1’45.763

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.0 1’45.895 0.132 / 0.132

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.8 1’45.944 0.181 / 0.049

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.0 1’46.090 0.327 / 0.146

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.0 1’46.189 0.426 / 0.099

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 307.6 1’46.337 0.574 / 0.148

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.4 1’46.410 0.647 / 0.073

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 305.0 1’46.427 0.664 / 0.017

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.5 1’46.558 0.795 / 0.131

10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.8 1’46.558 0.795

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.8 1’46.600 0.837 / 0.042

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1’46.616 0.853 / 0.016

SPORTAL.IT | 19-10-2019 09:03