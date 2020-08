MotoGp, Morbidelli volta pagina

Franco Morbidelli riconosce di avere esagerato nei riguardi di Johann Zarco.

“Definirlo un mezzo assassino è stato un errore, così si dà per scontata la volontarietà dell’azione – dice a Sky Sport -. Gli ho già chiesto scusa per averlo chiamato in quel modo. Sono ancora scioccato per la manovra che ha fatto, ma chiamarlo in quel modo è stato un errore”.

“Fatico a capire cosa gli sia passato per la testa subito prima del sorpasso: spero che facciano un buon lavoro nel sanzionarlo per fargli capire che la manovra che ha fatto è stata sconsiderata. Lato mio è stato bello sentire l’affetto di tutte le persone che si sono spaventate nel vedere in tv questo incidente così grande” aggiunge il centauro del Team Petronas.

