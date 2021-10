MotoGp, morte Vinales: Morbidelli pronto a dare l'esempio

Parlando della morte del giovane Dean Berta Vinales, diversi piloti della MotoGP hanno ribadito quanto sia importante il tema sicurezza in pista. Tra questi, anche Franco Morbidelli ha espresso la sua opinione: “Per prima cosa si è trattato di un grande dispiacere, è stata una cosa bruttissima in un anno devastante per tutti e per un pilota lo è ancora di più – dice -. In questi casi in tanti parlano, ma io non me la sento di farlo perché sarebbe superfluo davanti a una tragedia simile”.

Morbidelli prosegue: “Va fatto qualcosa per arginare queste tragedie, questo sì, e sarà compito di chi organizza i campionati, ma noi più grandi dobbiamo dare il buon esempio e io sono pronto a impegnarmi per fare il miglior lavoro possibile”.

OMNISPORT | 01-10-2021 14:25