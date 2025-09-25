Motegi, Bagnaia ridimensiona Marquez: "Non ha avuto rivali" e Marc risponde alla Dorna sul numero di titoli

A Motegi, Pecco Bagnaia è tornato sui suoi problemi senza risparmiare frecciate alla Ducati e a Marquez che invece ha risposto sulla questione del numero di titoli mondiali

C’è chi conta i punti che gli mancano per tornare a vincere il Mondiale. C’è chi conta le gare che lo separano dalla fine di una stagione disastrosa. C’è chi conta le occasioni da qui a fine campionato per vincere una gara. Il Gran Premio di Motegi di MotoGP inizia nel segno dei “conti” che potrebbero tornare per Marquez a un passo dal titolo. Che non tornano per Bagnaia alla ricerca di un acuto. Lo stesso che vorrebbe Bezzecchi a suggellare il magic moment suo e dell’Aprilia unica a impensierire nelle ultime gare lo strapotere di Marc.

Bagnaia punge ancora Ducati e Marquez

Pecco continua a cercare il feeling mai avuto con la sua Ducati GP25. Le sue parole nel media day di Motegi sono abbastanza chiare. Afferma di non aver perso la fiducia in se stesso e considera troppo facile la conquista del titolo MotoGP da parte di Marc Marquez: “E’ stato quasi un campionato senza rivali, non ha mai avuto pensieri da parte di nessuno ed è stato imbattibile. Soprattutto con la GP25 è stato l’unico a poterla guidare al 100%”.

“Ho sempre dei dubbi, perché molte volte quest’anno mi sono sentito bene e, per qualche motivo, non ha funzionato dopo, ed è per questo che ho dei dubbi” ha detto Bagnaia che spera di ritrovare in pista i benefici delle prove effettuate nel test di Misano e dei consigli di Stoner. Pecco sulla sua stagione ha le idee chiare: “E’ stato un anno buttato”.

Marc Marquez per chiudere i conti, frecciata alla MotoGP

Ha il primo match point a Motegi, Marc Marquez. Qui dove ha già vinto ben 3 titoli può completare il poker. E allora meglio togliersi il pensiero: “Tutti pensano che sia fatta, che sia semplice fare tre punti più di Alex, ma in realtà non è affatto scontato. Ci proveremo, questo è chiaro. Mi piacciono le sfide e cercherò di chiudere questo weekend. Altrimenti, non è la fine del mondo.”

A Marc viene chiesto della querelle sul numero di titoli di Mondiali visto che la Dorna su pressione di Liberty Media vorrebbe restringere il conteggio ai soli campionati vinti in MotoGP. Cosa che a Marquez toglierebbe i titoli di Moto2 e Moto3: “Queste sono cose che non dipendono da me. L’importante è continuare ad aggiungere titoli. Ovviamente, la storia del motociclismo è la storia del motociclismo, e questo non cambierà mai. Ci sarà chi continuerà a raccontarla in un modo; ci sarà chi la racconterà in un altro”.

Marquez ha poi detto di non ricordare da appassionato e grande tifoso di Messi, tanto da ripeterne il gesto dopo il podio di Misano, quante volte La Pulce abbia vinto il Pallone d’Oro, segno che sono tanti proprio come i suoi mondiali, con e senza quelli delle cilindrate inferiori.

Bezzecchi vuol fare il guastafeste

Non interessa il 3° posto nel Mondiale piloti dove insegue da vicino proprio Bagnaia. Marco Bezzecchi punta deciso a vincere qualche gara da qui alla fine della stagione. A Misano ha vinto la Sprint e ha lottato fino alla fine con Marquez per la corsa. Da qui riparte con fiducia per Motegi: “Questa pista mi piace ma per la nostra moto è diversa da Misano quindi non so come potrà andare. Siamo stati competitivi nell’ultimo periodo e puntiamo ad esserlo anche qui”.