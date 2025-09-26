Motegi: Bezzecchi vola, Marquez controlla con Alex fuori dal Q2. Bagnaia c'è. Ma quante cadute

A Motegi pre qualifiche nel segno dell'Aprilia di Marco Bezzecchi che fa il miglior tempo davanti ad Acosta e Marc Marquez col fratello Alex eliminato. Segnali di risveglio di Bagnaia ma si cade tanto

Tra una caduta e l’altra Marco Bezzecchi si prende la luce del Sol Levante. Suo il miglior tempo nelle pre qualifiche del Gran Premio del Giappone. Che inizia con una grossa sorpresa: Alex Marquez fuori dal Q2. Tanti problemi per il fratellino di Marc che invece veleggia con tranquillità verso il titolo che può arrivare domenica. Buone nuove per Pecco Bagnaia che dopo aver primeggiato nelle libere ha strappato il pass per il Q2 per la gioia della Ducati. Ma il problema delle cadute è sembrato serio: sono andati giù tutti, chi più, chi meno.

Bez cade ma poi si rialza alla grande

Dopo una FP1 tribolata con due cadute, Marco Bezzecchi si è rialzato alla grande facendo segnare il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone. Il Bez a Motegi ha stampato un bel 1:43.193 con la sua Aprilia che ha messo in fila la Ktm di Acosta e la Ducati di Marc Marquez che senza troppo forzare continua la marcia di avvicinamento al settimo titolo della MotoGP.

Anche perchè il suo unico competitor, il fratello Alex ha vissuto un venerdì da incubo: lento, non qualificato per il Q2 e spesso nella ghiaia anche se non è stato unico. Qualificati invece Mir, Di Giannantonio, Marini, un buon Bagnaia che aveva fatto il miglior tempo al mattino (l’alba in Italia), Quartararo in extremis, Raul Fernandez e Zarco a chiudere la top 10. Costretti al Q1 tra gli altri Aldeguer, Bastianini, Martin e Morbidelli.

Bagnaia, segnali di risveglio

Sarà stato il forcellone 2024 che gli ha ridato quel confort in frenata che aveva perso. Sarà stata stata una rondine che non fa primavera visto che nelle pre qualifiche non ha brillato. Ma resta il fatto che Bagnaia ha dato timidi segnali di risveglio in questo venerdì di Motegi. Il campione torinese, pimpante fin dai primi giri, ha fatto segnare il miglior tempo della mattinata giapponese, l’alba in Italia, in 1:44.857, prendendosi le fp1 davanti a Martin e Marc Marquez.

Quante cadute: Motegi è una saponetta

Difficile anche solo contarle, figurarsi darne conto. Il circuito giapponese non ha accolto bene i piloti della MotoGP. Pista scivolosa, poco grip e cadute come se piovesse. Sono andati già praticamente tutti, chi più chi meno. Proprio Bezzecchi, prima di fare il miglior tempo nelle fp2 è andato già per terra ben due volte in fp1.

Sul finire del prima sessione del mattino ad un certo punto sono caduti all’unisono Bastianini e poi Morbidelli e Miller con l’australiano che è uscito un attimo dopo il Morbido sfiorando con la sua Yamaha la Ducati VR46.

Ma anche nelle pre qualifiche la situazione non è migliorata nonostante l’asfalto fosse più caldo e gommato. Sono anti giù per terra in ordine sparso: Chantra, Jorge Martin, Acosta, di nuovo Morbidelli e Alex Marquez. Un’ecatombe.