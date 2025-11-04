Bulega, papà Davide emozionato: "Quanti sacrifici per Nicolò" e fissa l'obiettivo a Portimao. Sogno Troy Bayliss

Tutta l'emozione di Davide Bulega, padre di Nicolò che venerdì esordirà per la prima volta ufficialmente sulla Ducati MotoGP nel Gran Premio di Portimao. Intanto anche Vinales alza bandiera bianca, al suo posto ancora Pol Espargaro

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il grande giorno sta per arrivare. Venerdì Nicolò Bulega farà il suo esordio ufficiale in MotoGP con la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo. A Portimao ci sarà solo una persona più emozionata di lui che salirà sulla Ducati GP25 di Marc Marquez. Stiamo parlando di Davide Bulega, ex pilota del Motomondiale ma soprattutto cuore di padre.

Di padre in figlio, Bulega un nome una garanzia

Nicolò Bulega correrà le ultime due gare del Mondiale MotoGP. Lo farà con la Ducati GP25 del team ufficiale Lenovo al posto di Marc Marquez infortunato fino a fine stagione, e correrà al fianco di Pecco Bagnaia. Un premio e una necessità per la casa di Borgo Panigale che ha sostituito il campione del mondo con il tester Michele Pirro in Australia e Malesia e che vuole anche testare in pista i progressi di Bulega reduce dal duello, perso in volata, con Toprak Razgatlioglu per il titolo Superbike.

Nicolò è figlio d’arte. Il padre, Davide Bulega è un ex pilota. Una carriera di tutto rispetto. Nel Motomondiale ha corso per diverse stagioni negli anni ’90 nella classe 250cc, antesignana della Moto2, e poi nel Mondiale Supersport. Ma ha anche svolto un importante ruolo di collaudatore per la Cagiva nel progetto per la classe regina, all’epoca 500cc.

L’emozione di papà Davide Bulega