Bulega al posto di Marquez: primo ok di Dall'Igna ma ora Ducati ha paura di Aprilia, la promessa di Rivola

Non conosce sosta il mondo del motociclismo. Che sia Superbike o MotoGP. Le derivate di serie appena concluso il mondiale, vinto da Razgatlioglu, sono tornate in pista in vista per il 2026. La classe regina del Motomondiale invece è pronta a riaccendere i motori in Malesia. Non ci sarà ancora Marc Marquez. E proprio al posto dello spagnolo nelle ultime due gare europee potrebbe salire quel Nicolò Bulega che ha sfiorato il titolo Sbk. Intanto in casa Ducati in vista del prossimo anno aumenta la paura di un’Aprilia che si candida come avversario numero uno per il campionato.

Bulega a Portimao: test Ducati per la MotoGP

Lo scorso anno è toccato ad Andrea Iannone. Quest’anno potrebbe essere la volta, finalmente, di Nicolò Bulega. Il portacolori della Ducati in Superbike, reduce dall’aver conteso in un finale thrilling il titolo a Toprak Razgatlioglu all’ultima gara, potrebbe salire sulla GP25 di Marc Marquez già dal Gran Premio di Portogallo, penultima del calendario MotoGP, in programma dal 7 al 9 novembre sulla pista di Portimao.

Secondo quanto riportato da GPOne, Bulega avrebbe ricevuto l’ok dal gran capo Ducati, Gigi Dall’Igna, ad effettuare dei test sulla GP25 per fine mese. Le prove sarebbe propedeutiche per Nicolò, che in questi due giorni sta svolgendo i test Sbk sfrecciando subito con la nuova Panigale V4 a Jerez (oltre un secondo rifilato alle Yamaha di Vierge e Manzi), per capire se ci siano i margini per correre a Portimao qualora, come sembra, Marc Marquez non dovesse recuperare in tempo. Finora lo spagnolo campione del mondo è stato sostituito in Australia e lo sarà anche in Malesia, dal tester Michele Pirro.

Ducati, Aprilia fa paura: Rivola vuole il Mondiale