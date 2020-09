MotoGp, nuovo sfogo di Iannone sui social

Andrea Iannone è ancora nel limbo. La sentenza del Tas dopo la squalifica per essere risultato positivo ad un controllo antidoping arriverà ad ottobre, e il centauro dell’Aprilia si sta allenando sperando in un ritorno in pista già quest’anno.

Intanto sui social il centauro di Vasto si è sfogato per le indiscrezioni sulla sua vita privata: “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio”.

OMNISPORT | 09-09-2020 14:40