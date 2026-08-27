MotoGp, Ogura si opera e salta Aragon: al suo posto Savadori. Cosa cambia in classifica per Bezzecchi, Miller verso l’addio

Il fine settimana di Aragon è ufficialmente cominciato con il giapponese della Aprilia che è stato costretto ad operarsi e comincia la corsa contro il tempo per Misano: una defezione che potrebbe cambiare la corsa al titolo

Il terzo “incomodo” fa un passo indietro, decisamente non volontario. Ai Ogura, pilota giapponese che occupa la terza posizione nel mondiale piloti della MotoGP, salta il Gp di Aragon per un infortunio alla mano ed esce, almeno momentaneamente, dalla contesa per il titolo. Al suo posto sull’Aprilia Trackhouse ci sarà il veterano Lorenzo Savadori. Ma l’assenza del giapponese rischia di accendere ancora di più la miccia in Spagna per Bezzecchi, Martin e gli altri.

Ogura si opera al pollice: condizioni e tempi di recupero

La notizia è arrivata a sorpresa nella giornata di ieri con Ai Ogura che è stato costretto a ricorrere a un intervento chirurgico. Il pilota giapponese è quindi costretto a saltare l’appuntamento di Aragon a causa di un infortunio che gli è capitato nel corso dell’allenamento nel quale ha riportato la frattura nella zona del pollice della mano sinistra. La Trackhouse ha confermato proprio nella giornata odierna che l’intervento a cui si è sottoposto Ai è andato a buon fine e che ora per lui comincerà il periodo di recupero in vista del ritorno in pista tra un paio di settimane con Brivio che ha rivelato che l’obiettivo è quello di rivederlo in pista a Misano, anche se in merito non c’è ancora certezza. Al suo posto in Spagna il 33enne italiano Lorenzo Savadori.

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Cosa cambia nella lotta per il Mondiale

L’assenza di Ai Ogura in Spagna rischia di creare un effetto a catena anche nella corsa per il titolo Mondiale. In questo momento in testa alla classifica, e piuttosto saldamente, c’è lo spagnolo Jorge Martin con 240 punti contro i 209 di Marco Bezzecchi e i 203 proprio di Ogura che rischia di vedere la rimonta alle sue spalle sia di Marc Marquez (200) che di Fabio Di Giannantonio (199). I risultati del pilota giapponese in questa stagione sono stati sorprendenti fino a un certo punto, Ogura è sempre stato considerato un pilota molto veloce e “pulito” e con la crescita dell’Aprilia ha potuto mettere a frutto il suo potenziale. Per Bezzecchi significa guardarsi da un avversario in meno e “in casa” con la concorrenza di Martin e Marquez che è già fonte di preoccupazione in questo momento.

MotoGp: la classifica del Mondiale

Jack Miller dà l’addio alla MotoGP

In un’estate che è stata segnata da tante decisioni importanti in chiave futura arriva anche la scelta della Yamaha che ha deciso di separarsi dal pilota australiano Jack Miller che non sarà al via della MotoGp nel 2027. Una decisione che era nell’aria da tempo e che arriva proprio alla vigilia di Aragon: Miller ha avuto un ruolo importante nelle ultime due stagioni in Yamaha riuscendo ad aiutare sul piano dello sviluppo tecnico della nuova generazione di moto. L’australiano però non ha nessuna voglia di dire addio al mondo delle corse e si prepara al passaggio in Superbike: “Credo di avere ancora molto da offrire e molto da ottenere e porterà questa motivazione nel prossimo capitolo della mia carriera”.