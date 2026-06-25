MotoGP Olanda, anteprima Assen: orari e dove vedere in tv. Marquez vuole completare la rimonta su Aprilia, Bezzecchi in cerca di redenzione

Guida al decimo appuntamento della MotoGP 2026, che fa tappa ad Assen, nell'Università del Motociclismo. Il duello tra Aprilia e Ducati si fa sempre più vivo e interessante, mentre il mercato inizia a cambiare le carte in tavola

La MotoGP fa tappa ad Assen per il decimo appuntamento stagionale del 2026. Quella in Olanda è tradizionalmente riconosciuta come la pista che funge da “Università del Motociclismo”, una prova iconica del Motomondiale e che capita in un momento in cui il campionato sta subendo dei sommovimenti che vedono una competizione tra Aprilia e Ducati più accesa (e incerta) che mai. E sullo sfondo, anche il mercato sta subendo degli scossoni.

Breve storia del circuito di Assen

In quel dei Paesi Bassi sorge il TT Circuit Assen, nella provincia della Drenthe, nord-est del Paese. Inaugurato nella sua prima versione nel 1925 in una zona non lontana da Assen, il tracciato ha subito numerose modifiche nel corso dei decenni, con la costruzione del primo impianto semi-permanente nel 1955 in luogo di strade pubbliche: ma bisogna aspettare al 1984 per quelle più sostanziali.

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L’attuale configurazione risale invece al 2006, con lavori più incisivi in modo da rendere la pista adatta agli standard della MotoGP e della Superbike. Sin dalla sua prima edizione, comunque, Assen ha sempre ospitato le prove del Motomondiale, eccezion fatta per il 2020 a causa della pandemia. E sin dalle origini di questo circuito il suo nome è legato al Tourist Trophy per via delle caratteristiche della pista che negli anni Venti del Novecento misurava 28 km, con le moto che correvano su strade pubbliche e sterrati. Inoltre sino al 2016 le gare si disputavano il sabato, e non la domenica come è tradizione, in rispetto ad una vicina chiesa calvinista e al precetto del riposo la domenica.

Le caratteristiche del circuito di Assen

Arriviamo così ad un circuito odierno che misura in tutto 4.542 metri e che presenta 18 curve (12 a destra e 6 a sinistra). Curve che sono note per la loro velocità, in particolare quelle ad ampio raggio, così come si distinguono tra le caratteristiche di questa pista la fluidità nel guidarla e i cambi di direzione che richiedono estrema precisione. Assen presenta inoltre rettilinei brevi (il più lungo, il Veenslang, non arriva ai 500 metri) e non mette particolarmente a dura prova i freni non essendoci delle staccate particolarmente severe.

È un circuito che nasce proprio per le due ruote e come tale si è specializzato, e a causa della grande velocità e dell’alto tasso tecnico è noto a tutti come “università del motociclismo”. Ad oggi il pilota che svetta nell’albo d’oro di Assen è Valentino Rossi, con 10 successi in carriera tra le varie classi.

Marc Marquez si sta rilanciando nel campionato, pressione su Bezzecchi

Il campionato 2026 si sta rivelando estremamente combattuto: se Aprilia continua a svettare nelle classifiche, c’è un Marc Marquez che sta proiettando sempre di più la sua ombra sulla casa di Noale e, dopo un avvio di stagione incerto e accidentato (e pure incidentato), sta mano a mano recuperando terreno rispetto al leader del Motomondiale attuale Marco Bezzecchi. Anche perché quest’ultimo arriva da due zeri consecutivi in gara: il ritiro in Ungheria e la squalifica per l’aggressione ad un marshal in Repubblica Ceca, incidente poi rientrato con il pieno e totale chiarimento tra le parti (e sentito pentimento del riminese).

Il pilota Aprilia, complice anche un rendimento nelle Sprint che non è stato ad oggi come quello in gara, si ritrova ora con un margine di vantaggio di 40 punti su Marc Marquez: vero che in classifica in mezzo ci sono Jorge Martin (che non ha mancato di pungere il suo team, dimostrando il fatto che a volte difetti di buonsenso) e il costante Fabio Di Giannantonio sulla Ducati GP26 del team VR46, ma lo spagnolo pluricampione del mondo è un pessimo cliente per chiunque e non deve dimostrare ulteriormente la propria tempra e ciò di cui è capace, ça va sans dire.

Intanto arrivano gli annunci ufficiali di mercato

Sta di fatto che la Ducati sta continuando ad avvicinarsi ad Aprilia, rendendo la tenzone di quest’anno meno scontata che mai. Marquez sono già due gare di fila che va a vincere, e lo scorso anno ad Assen aveva messo a segno la doppietta tra Sprint e appuntamento domenicale. Nel frattempo lo spagnolo ha messo a tacere ogni speculazione su un futuro ritorno in Honda con il rinnovo per altri due anni con la casa di Borgo Panigale, laddove il compagno di squadra Francesco Bagnaia (anche lui in rimonta in campionato e reduce dalla prima vittoria stagionale nella Sprint in Cechia) ha appena annunciato l’addio a Ducati dopo questa stagione per andare in Aprilia. Il suo posto verrà preso da Pedro Acosta, mina vagante e terzo incomodo con KTM e che proprio nella scuderia italiana avrà l’occasione di fare il (definitivo?) salto di qualità.

Pecco proprio ad Assen vinse tra il 2022 e il 2024, e visto lo stato di forma del piemontese forse potrebbe riservarci qualche sorpresa. Mentre è ancora in bilico la presenza dell’infortunato Alex Marquez, il cui recupero è ancora in corso, tra gli altri favoriti si parla proprio di Bezzecchi, secondo in gara lo scorso anno. Ma stando in casa Aprilia non dimentichiamo le prestazioni in crescendo di Ai Ogura, alfiere del team cliente Trackhouse e al momento più convincente del compagno di squadra Raul Fernandez.

Guardando agli altri team, Honda arriva da un buon fine settimana a Brno, con il quinto posto di Joan Mir e l’ottavo di Luca Marini. Confermato anche ad Assen Cal Crutchlow, al posto dell’infortunato Joahnn Zarco, mentre in Yamaha continua la mestizia sebbene Fabio Quartararo lo scorso anno in Olanda aveva conquistato la pole.

GP Assen, orari e dove vedere in tv

-Venerdì 26 giugno

10:45-11:30: Prove Libere 1

15:00-16:00 Prove

-Sabato 27 giugno

10:10-10:40: Prove Libere 2

10:50-11:30: Qualifiche

15:00 Sprint (13 giri)

-Domenica 28 giugno

09:40-09:50: Warm-Up

14:00: Gara

Il GP di Assen si può seguire integralmente per tutte le sessioni del fine settimana, dalle libere alla gara di domenica, su Sky Sport MotoGP HD, al canale 208 di Sky; dirette streaming su Now. In chiaro, su TV8, saranno trasmesse le qualifiche in diretta così come la Sprint il sabato, mentre la gara della domenica verrà riproposta in differita alle 16:05.