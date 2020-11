MotoGp: Oliveira beffa Morbidelli, indietro Valentino Rossi

Il centauro della KTM Miguel Oliveira ha conquistato la pole position del Gran Premio di Portogallo. A Portimao grazie al tempo di 1:38.892 il pilota lusitano partirà dalla prima fila con Franco Morbidelli (Yamaha) e Jack Miller (Ducati). Quarto Crutchlow all’ultimo Gp della carriera, poi Quartararo.

Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Danilo Petrucci fuori dai primi 10, il campione del mondo Joan Mir scatterà addirittura dalla ventesima posizione.

LE QUALIFICHE

In Q1 non riesce a ritrovarsi Valentino Rossi, che al suo ultimo Gran Premio con il team ufficiale della Yamaha partirà dalla 17esima posizione in griglia di partenza. Danilo Petrucci è invece al diciottesimo posto, a passare in Q2 sono Crutchlow e Morbidelli. Eliminati tra gli altri anche Bagnaia, Alex Marquez e Joan Mir: fa un certo clamore, e anche un po’ di imbarazzo, il ventesimo posto del campione del mondo.

In Q2 Morbidelli è il primo riferimento, ma meglio di lui fa Oliveira, che sulla pista di casa piazza il crono di 1’38″892, inarrivabile per tutti. In prima fila insieme a lui il centauro del team Petronas Morbidelli e il ducatista Jack Miller, ovvero i due protagonisti della scorsa gara di Valencia.

Griglia di partenza, primi dieci

1 M. OLIVEIRA 1:38.892

2 F. MORBIDELLI +0.044

3 J. MILLER +0.146

4 C. CRUTCHLOW +0.264

5 F. QUARTARARO +0.307

6 S. BRADL +0.312

7 J. ZARCO +0.346

8 M. VINALES +0.368

9 P. ESPARGARO’ +0.392

10 A. RINS +0.575

OMNISPORT | 21-11-2020 16:08