MotoGp, Oliveira: "Meglio di settimana scorsa"

Miguel Oliveira scatterà dall’ottava casella in griglia di partenza nel Gran premio di Stiria delle MotoGp.

“Nel complesso è stata una giornata positiva – ha detto il portoghese -. Abbiamo svolto un’ottima sessione di FP3 e anche un’ottima FP4 con un ottimo ritmo di gara. Sono entrato in qualifica sentendomi pronto e ho fatto del mio meglio. Non è bastato per arrivare a collocarci nelle prime due file, che era il nostro obiettivo. Comunque sarà bello partire dalla terza fila, meglio dello scorso fine settimana: penso che siamo pronti per la gara di domenica“.

OMNISPORT | 22-08-2020 16:20