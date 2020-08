MotoGp, Oliveira ora si candida per il titolo

Miguel Oliveira, che domenica ha sorprendentemente vinto il Gran premio di Stiria delle MotoGp, vuole ancora di più. E lo specifica nella rubrica che tiene per il quotidiano portoghese ‘Expresso’.

“Grazie all’assenza per infortunio di Marc Marquez tutto è più aperto e la possibilità di vincere il titolo non è riservata a pochi – spiega il centauro della Ktm Tech3 -. Se guardo a quello che posso fare e alla qualità della mia moto credo di potere diventare io il campione del mondo del 2020. Perché no?”.

“Vincere il mio primo Gran premio nella classe regina è stato un sollievo perché ho potuto dimostrare a me stesso di esserne capace. Ma è anche una responsabilità poiché d’ora in poi so che tutti si aspetteranno da me che arrivi sempre sul podio” aggiunge Oliveira.

OMNISPORT | 29-08-2020 16:05