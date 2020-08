MotoGp, Oliveira perde le parole dalla gioia

Il trionfatore del Gran Premio di Stiria, Miguel Oliveira, dopo la gara si è mostrato molto emozionato: “Sono molto emozionato in questo momento, vorrei dire così tante cose ma non sono in grado di farlo, voglio solo ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me, in questo momento mi stanno venendo in mente tantissime persone”.

“Voglio iniziare dalla famiglia, il team, gli sponsor, tutto il pubblico portoghese, grazie per il sostegno, oggi abbiamo scritto la storia, per me, per il mio paese e non potrei esser più felice di vincere questa gara a casa della red bull e della KTM”.

OMNISPORT | 23-08-2020 16:39