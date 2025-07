MotoGP pagelle Brno e classifica piloti: Marquez extraterrestre, Bezzecchi on fire, solito Bagnaia, applausi Martin

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gp di Repubblica Ceca a Brno vinto da Marc Marquez davanti a Bezzecchi e Acosta con Bagnaia 4° e Martin 7°

Vincere il Mondiale alla sosta estiva non è roba da tutti, è per campioni veri. Marc Marquez di fatto va in vacanza portandosi in tasca, in cassaforte, veda lui dove, il titolo. E non è nemmeno per la caduta di Alex oggi o ad Assen, sarebbe stata una sorta di agonia solo rimandata. Di fatti non ce n’è per nessuno. Ma che bravo Bezzecchi, ma che forte l’Aprilia e torna sotto anche la Ktm trascinata da Acosta e peccato per Bastianini. Per Bagnaia il solito tram tram, Martin invece si gode il ritorno e con un ottimo settimo posto.

Le pagelle del Gp di Repubblica Ceca

Marc Marquez 10 e lode : un extraterrestre, un avengers, un qualcosa che non ha che niente a che fare con la MotoGP. Insomma un’altra categoria. Roba da annoiare. E non si dica che è tutto merito Ducati visto che le altre Desmosedici fan fatica, vedi Bagnaia, Diggia, Alex. Lascia sfogare gli altri, Pecco e Bez per qualche giro e poi passa tutti, saluta la compagnia e va via, verso le vacanze con Gemma portandosi ovviamente il Mondiale in valigia. E’ già suo.

Bezzecchi 9 : ci ha fatto sognare per 8 giri. E va bene così perchè sapeva anche lui in cuor suo che Marquez stava solo giocando al gatto col topo. Eppure il Bez è rimasto lì in carena, tenendosi dietro Acosta e staccandolo nel finale. Un bel salto di qualità.

Alex Marquez 2 : al Mondiale non ci aveva creduto nessuno, nemmeno lui, ma da Assen in poi ha infilato tre "cannate" mica da ridere tra cadute e false partenze, un tunnel che ha coinvolto anche il povero Mir. La pausa gli farà bene.

Francesco Bagnaia 5,5 : niente di nuovo sotto il cielo di Pecco. La pole buona solo per le statistiche. Il resto è rimasto uguale. Parte bene, si spegne dopo un paio di giri e poi dopo essere andato quasi alla deriva torna sotto, ma stavolta non gli basta nemmeno per il podio. Deludente.

Di Giannantonio 4 : non finisce nemmeno a punti. E in teoria avrebbe una GP25. Ma a Brno sembra guidasse una Moto2, week end da dimenticare per Diggia ancora troppo discontinuo.

Quartararo 7 : per un fine settimana fa meno scintille, meno fuoco e fiamme sconfessando il suo soprannome ma gli vale un altro piazzamento, un po' di punti, un po' di dati per la Yamaha. A volte meglio essere pecore che leoni a tutti i costi.

Martin 8 : bello rivederlo in pista, bello rivederlo battagliare, il campione del mondo mancava alla MotoGP. Fa settimo dopo 21 giri tirati. Ha iniziato bene il week end a Brno togliendosi la questione Aprilia dal groppone e da lì in poi è stato un crescendo. Bentornato!

: bello rivederlo in pista, bello rivederlo battagliare, il campione del mondo mancava alla MotoGP. Fa settimo dopo 21 giri tirati. Ha iniziato bene il week end a Brno togliendosi la questione Aprilia dal groppone e da lì in poi è stato un crescendo. Bentornato! Bastianini 5: che peccato Enea, davvero un peccato. Ne aveva per finire quarto, forse anche per prendere Acosta per il podio. Si è ingolosito dopo aver passato Bagnaia quando forse bisognava stare un po’ al passo. Ma ci sta.

Rivivi la gara di Brno

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo il Gp di Rep Ceca

1 Marc Marquez Ducati 381 2 Alex Marquez Ducati 261 3 Francesco Bagnaia Ducati 213 4 Marco Bezzecchi Ducati 156 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 142 6 Franco Morbidelli Aprilia 136

Prossima tappa: la MotoGP va in ferie, a Ferragosto in Austria

Il Motomondiale chiude per ferie! Il calendario della MotoGP offre un po’ di vacanza a team, piloti, tifosi e addetti ai lavori. Il paddock si ferma per un mese. Si torna in pista a Ferragosto dal 15 al 17 agosto per il Gran Premio di Austria sul Red Bull Ring. Ed è là che vi diamo appuntamento ma nel frattempo vi terremo sempre informati!