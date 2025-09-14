MotoGP, pagelle e classifica dopo Misano: Marquez campione a Motegi se, tutte le combinazioni. Buio Bagnaia

Un grande duello dal primo all’ultimo giro a suon di giri veloci, fino alla bandiera a scacchi. Marc Marquez e Marco Bezzecchi hanno dato spettacolo a Misano. Il pregio del Bez, la voglia di vincere infinita dello spagnolo. Che adesso guarda a Motegi con il primo match point mondiale da giocarsi contro il fratello Alex. Continua invece l’incubo di Bagnaia che cade dopo la gara anonima della Sprint. Pecco non esce dal tunnel.
- Le pagelle di Misano
- Classifica Mondiale Piloti MotoGP
- La classifica piloti MotoGP completa
- Prossima tappa: si va in Giappone, Marquez campione se
Le pagelle di Misano
- Marc Marquez 10: voleva vincere in faccia e alla faccia del muro giallo che aveva gioito ed esultato per la caduta nella Sprint. Il pallottoliere dice 73 vittorie in top class ma soprattutto dice che gli basteranno 3 punti in più del fratello Alex a Motegi per tornare a fregiarsi del titolo. Meritato se non ce n’è uno.
- Bezzecchi 10: stesso voto del vincitore. Perchè vincere la Sprint dopo la caduta di Marc siam bravi tutti (oddio non proprio tutti) ma tenere botta a Marquez fino all’ultimo giro costringendo lo spagnolo al giro veloce al penultimo passaggio è roba di gente tosta come il Bez.
- Joan Mir 2: come le cadute che lo hanno messo ko, la prima nel vero senso della parola al venerdì. Il ragazzotto si è messo in piedi per correre la gara e dopo due curve è finito di nuovo giù con Zarco. Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo.
- Francesco Bagnaia 0: sono i punti con cui Pecco torna a casa. Anzi visto che correva in casa, non va da nessuna parte. La caduta al Tramonto, così la curva che l’ha disarcionato, è un po’ lo spettro della sua stagione. Un incubo senza fine.
- Alex Marquez 6: come ieri fa il compitino, che poi far due podi tra sabato e domenica è roba notevole. Ma a differenza di Bezzecchi o di Barcellona, resta un attimo sulle sue, in gestione. Quasi non si vede, ma certo che va forte, tra i Ducatisti “normali”.
- Morbidelli e Di Giannantonio 7: hanno la Ducati ma restano tra Sprint e gara di rincalzo, velocissimi ma senza mai riuscire a stare davanti, Morbido aveva illuso venerdì, ma i due alfieri del VR46 restano un attimo sotto Alex.
- Acosta 4: colpa della catena della sua Ktm vero ma il dito medio alla moto non è proprio il massimo della sportività. Vero Pedro?
Classifica Mondiale Piloti MotoGP
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|512
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|330
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|237
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|229
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|188
|6
|Franco Morbidelli
|Ducati
|180
|7
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|179
La classifica piloti MotoGP completa
Prossima tappa: si va in Giappone, Marquez campione se
Il Motomondiale si prende una piccola pausa. Il calendario della MotoGP offre una settimana di sosta dopo la doppia tappa Spagna-Italia. Il tempo per preparare le valigie perchè si va in Asia, a Motegi per il Gran Premio del Giappone che potrebbe dare il titolo nelle mani di Marc Marquez.
Come riportato dalla grafica ufficiale della MotoGP, Marc sarà campione del mondo a Motegi se riuscirà alla fine del week end giapponese a fare 3 punti in più del fratello Alex.