La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle del Gran Premio di San Marino vinto da Marc Marquez che ha raggiunto Martin in testa al Mondiale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci sono solo 2 miseri punti a dividere Jorge Martin e Marc Marquez nella classifica piloti dopo la doppietta piazzata dallo spagnolo della Ducati a Motegi. Un Gran Premio del Giappone che ha evidenziato ancora una volta la superiorità del campione del mondo in carica ma anche la resilienza di Martinator che resta comunque davanti. Resta invece indietro Marco Bezzecchi che ha qualcosa in meno in questo momento e si salva per il rotto della cuffia dalla “resurrezione” di Bastianini che per il secondo giorno di fila vede sfuggirsi il podio. Intanto voi godetevi le pagelle del Sol Levante.

Le pagelle del Gp del Giappone

Marc Marquez 10 e lode : chiamatelo pure Marquez San o Samurai Marc, cambiando la denominazione il risultato non cambia, un dominio totale, Martin sverniciato due volte tra sabato e domenica, una superiorità importante e le doppiette tra Sprint e gara non si contano più in stagione. Ha messo la freccia il pluri campione del mondo ed è forse giusto così con buona pace per l’Aprilia.

: chiamatelo pure Marquez San o Samurai Marc, cambiando la denominazione il risultato non cambia, un dominio totale, Martin sverniciato due volte tra sabato e domenica, una superiorità importante e le doppiette tra Sprint e gara non si contano più in stagione. Ha messo la freccia il pluri campione del mondo ed è forse giusto così con buona pace per l’Aprilia. Martin 8,5 : prende ancora una volta la paga, due sganassoni in 24 ore eppure è ancora lì, davanti, resistente e resiliente, dolente nel fisico e indolente davanti alla supremazia del connazionale. Incassatore se ce n’è uno e fino a prova contraria o al prossimo week end di gara, ancora leader del mondiale.

: prende ancora una volta la paga, due sganassoni in 24 ore eppure è ancora lì, davanti, resistente e resiliente, dolente nel fisico e indolente davanti alla supremazia del connazionale. Incassatore se ce n’è uno e fino a prova contraria o al prossimo week end di gara, ancora leader del mondiale. Bezzecchi 7 : fatica a stare laddove era a inizio stagione, ha perso qualche decimo Bez che rischiava di perdere pure il podio, a fine gara ammette di aver sofferto per il lutto di una persona a lui vicina, cosa sconosciuta nel paddock. Un abbraccio al Bez!

: fatica a stare laddove era a inizio stagione, ha perso qualche decimo Bez che rischiava di perdere pure il podio, a fine gara ammette di aver sofferto per il lutto di una persona a lui vicina, cosa sconosciuta nel paddock. Un abbraccio al Bez! Bastianini 9 : si è rivisto piacevolmente davanti come non succedeva da tempo, si è messo dietro e di tanto sua maestà il predestinato Pedro Acosta, insomma la Bestia dei bei tempi. Avrebbe meritato il podio che non è arrivato, “scippatogli” ieri da una regola assurda sui track limits e forse gettato alle ortiche oggi per la fretta di attaccare Bezzecchi a metà dell’ultimo giro, forse poteva fare un altro paio di curve. Ma va bene così, bentornato Enea!

: si è rivisto piacevolmente davanti come non succedeva da tempo, si è messo dietro e di tanto sua maestà il predestinato Pedro Acosta, insomma la Bestia dei bei tempi. Avrebbe meritato il podio che non è arrivato, “scippatogli” ieri da una regola assurda sui track limits e forse gettato alle ortiche oggi per la fretta di attaccare Bezzecchi a metà dell’ultimo giro, forse poteva fare un altro paio di curve. Ma va bene così, bentornato Enea! Bagnaia 6 : fa il compitino ma di certo avrà sofferto come e più dello scorso quando andava a vincere per l’ultima volta una gara in MotoGP. Settimo in Austria, ottavo qui, è il massimo a cui Pecco può aspirare in questo momento. Una week end di meno alla fine del supplizio.

: fa il compitino ma di certo avrà sofferto come e più dello scorso quando andava a vincere per l’ultima volta una gara in MotoGP. Settimo in Austria, ottavo qui, è il massimo a cui Pecco può aspirare in questo momento. Una week end di meno alla fine del supplizio. Di Giannantonio 5 : disperso nelle retrovie e con più di qualche problema, Diggia ha perso pure il 5° posto nel mondiale, non è il finale di stagione che aveva meritato, sognato, sperato. Spiace.

: disperso nelle retrovie e con più di qualche problema, Diggia ha perso pure il 5° posto nel mondiale, non è il finale di stagione che aveva meritato, sognato, sperato. Spiace. Alex Marquez 4 : il lato triste e oscuro della famiglia, ha sbagliato tutto o quasi a Motegi, dallo strike di ieri alla caduta di oggi, fortunatamente senza buttar giù nessuno stavolta. Di male in peggio.

: il lato triste e oscuro della famiglia, ha sbagliato tutto o quasi a Motegi, dallo strike di ieri alla caduta di oggi, fortunatamente senza buttar giù nessuno stavolta. Di male in peggio. Pedro Acosta 5,5: il fantasma di quello che aveva festeggiato la prima vittoria in Austria due settimane fa, ieri buttato fuori da Alex Marquez, in gara però mai nel passo, staccato anche dalle Trackhouse.

Rivivi la gara di Motegi

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