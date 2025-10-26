MotoGP classifica piloti e pagelle GP Malesia: Bagnaia ha un buco nella gomma, Alex Marquez fa il Marc

I voti ai principali protagonisti del GP di Malesia vinto da Alex Marquez davanti ad Acosta e Mir con Morbidelli quarto e Bagnaia ritirato causa foratura

Una vittoria nel nome di Marquez, inteso come famiglia, inteso come sinonimo di successo, di dominio. Vista l’assenza del fratellone Marc, il fratellino Alex non l’ha fatto rimpiangere, ieri ha messo al sicuro il titolo platonico di vice campione del mondo, oggi ha vinto alla stragrande, passando Bagnaia e andando via in solitaria. Niente da dire, impeccabile. Per Pecco una delle tante domeniche da dimenticare, ma stavolta i problemi all’anteriore della sua Ducati non c’entrano. In tema classifica anche se solo 11°, Bezzecchi torna da solo al terzo posto della classifica piloti davanti proprio a Pecco.

Pagelle Gp Malesia

Francesco Bagnaia 6 : alla sua stagione infernale mancava effettivamente una foratura ed è puntualmente arrivata. Pecco non era brillantissimo come sabato ma un podio l’avrebbe portato a casa ma insomma quest’anno va così. E amen.

: alla sua stagione infernale mancava effettivamente una foratura ed è puntualmente arrivata. Pecco non era brillantissimo come sabato ma un podio l’avrebbe portato a casa ma insomma quest’anno va così. E amen. Bezzecchi 5 : la foratura di Bagnaia è la cosa migliore che gli è capitata in questo week end, sicuramente un passo indietro per lui e l’Aprilia che ha sofferto le pene dell’inferno a Sepang

: la foratura di Bagnaia è la cosa migliore che gli è capitata in questo week end, sicuramente un passo indietro per lui e l’Aprilia che ha sofferto le pene dell’inferno a Sepang Raul Fernadez 4 : ecco, il povero Raul è passato dal paradiso all’inferno in una sola settimana. Sette giorni fa era sul gradino più alto del podio, oggi era nella ghiaia di Sepang. Meglio un giorno da leoni…eh vabbè.

: ecco, il povero Raul è passato dal paradiso all’inferno in una sola settimana. Sette giorni fa era sul gradino più alto del podio, oggi era nella ghiaia di Sepang. Meglio un giorno da leoni…eh vabbè. Acosta 8 : la grinta di Pedro è proverbiale, riesce a portare sta Ktm dove nessun altro può. E la porta sul podio o giù di lì. Meriterebbe di lottare per il titolo.

: la grinta di Pedro è proverbiale, riesce a portare sta Ktm dove nessun altro può. E la porta sul podio o giù di lì. Meriterebbe di lottare per il titolo. Alex Marquez 10 : Marc sta bene, sotto mentite spoglie si è messo la tuta del team Gresino dello scorso anno, ha teso una trappola al fratellino, l’ha chiuso in uno sgabuzzino e ha corso al posto suo. Non c’è altra spiegazione alla gara fatta dalla moto #73.

: Marc sta bene, sotto mentite spoglie si è messo la tuta del team Gresino dello scorso anno, ha teso una trappola al fratellino, l’ha chiuso in uno sgabuzzino e ha corso al posto suo. Non c’è altra spiegazione alla gara fatta dalla moto #73. Fermin Aldeguer 5 : forse stava ancora rimuginando per la penalizzazione di ieri nella Sprint che gli ha tolto il podio, veleggia nelle retrovie prima di cadere malamente.

: forse stava ancora rimuginando per la penalizzazione di ieri nella Sprint che gli ha tolto il podio, veleggia nelle retrovie prima di cadere malamente. Franco Morbidelli 7 : ai piedi del podio, come ieri, tra i migliori dei non eletti, senza infamia e senza lode la migliore delle “altre” Ducati.

: ai piedi del podio, come ieri, tra i migliori dei non eletti, senza infamia e senza lode la migliore delle “altre” Ducati. Joan Mir 8: becca un altro podio, cade spesso ma quando la moto va riesce a fare meglio di Marini voto 5,5.

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 413 3 Marco Bezzecchi Aprilia 291 3 Francesco Bagnaia Ducati 286 5 Pedro Acosta KTM 260

Prossima tappa: ora sosta prima del gran finale

Il Motomondiale si ferma un po’. La Malesia ha chiuso questa parentesi dall’altra parte del mondo che ha visto Motegi, Indonesia e Australia. Ora il calendario della MotoGP offre finalmente un po’ di sosta, giusto il tempo per ricaricare le batterie in vista delle ultime due gare della stagione. La penultima gara del campionato si correrà tra due settimane, 7-9 novembre a Portimao per il Gran Premio del Portogallo dove forse vedremo Bulega sulla Ducati al posto di Marquez.