La nuova classifica piloti del Mondiale MotoGP 2026 dopo la Sprint del Giappone con Marquez che rosicchia altri 5 punti a Martin, Bezzecchi perde terreno. Alex fa strike e per Bagnaia altra gara da incubo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Finale con giallo, anzi due nella Sprint del Gp del Giappone che ha incoronato la supremazia di Marc Marquez che coi 12 punti incamerati si porta a sole 7 lunghezze da Jorge Martin che ha perso una posizione al pari di Enea Bastianini per track limits proprio nell’ultimo giro. Peccato per la “Bestia” che si era meritato un gran bel podio. Lui sicuramente promosso mentre bocciato nelle pagelle Alex Marquez che ha fatto strike con gli incolpevoli Acosta e Di Giannantonio. Maluccio Bezzecchi con scelta infelice della gomma, gara incubo per Pecco Bagnaia, lento e ritiratosi senza gomma posteriore.

Le pagelle della Sprint di Motegi

Marc Marquez 9 : passa di prepotenza Martin al via e se ne va con un passo insostenibile per tutti, mentre gli altri lottavano con le gomme, lui veleggiava alto come fosse un hovercraft, tre metri sopra l’asfalto. La vetta della classifica ora è vicina, vicinissima.

: passa di prepotenza Martin al via e se ne va con un passo insostenibile per tutti, mentre gli altri lottavano con le gomme, lui veleggiava alto come fosse un hovercraft, tre metri sopra l’asfalto. La vetta della classifica ora è vicina, vicinissima. Martin 8 : morde in qualifica, meno in gara. Un film già visto quest’anno, a Martinator manca ancora qualcosa e a Marquez mancano 7 punti per prenderlo.

: morde in qualifica, meno in gara. Un film già visto quest’anno, a Martinator manca ancora qualcosa e a Marquez mancano 7 punti per prenderlo. Bezzecchi 5 : sbaglia la scelta della gomma, mica tanto però a vedere come hanno finito gli altri ma lui perde tanto, troppo tempo nelle prime fasi della corsa e allo stesso tempo sta perdendo il treno buono del mondiale.

: sbaglia la scelta della gomma, mica tanto però a vedere come hanno finito gli altri ma lui perde tanto, troppo tempo nelle prime fasi della corsa e allo stesso tempo sta perdendo il treno buono del mondiale. Alex Marquez 2: decide di giocare a bowling nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, innesca una carambola che porta via gli incolpevoli Acosta e Diggia. Alex quest’anno è così, una gara buona e una gara in ghiaia.

Bagnaia 4 : gli va tutto male, gli va tutto o quasi storto. Manco Motegi gli porta più fortuna. Pecco può segnare una gara in meno alla fine del calvario.

: gli va tutto male, gli va tutto o quasi storto. Manco Motegi gli porta più fortuna. Pecco può segnare una gara in meno alla fine del calvario. Bastianini 8,5 : peccato davvero perchè il podio Enea se l’era proprio meritato, maledetto verde track limits. Comunque un bel segnale, la Bestia è tornata, speriamo anche domani. Iniezione di fiducia per il presente e soprattutto per il futuro.

: peccato davvero perchè il podio Enea se l’era proprio meritato, maledetto verde track limits. Comunque un bel segnale, la Bestia è tornata, speriamo anche domani. Iniezione di fiducia per il presente e soprattutto per il futuro. Diogo Moreira 7,5: da quarto a secondo dopo il traguardo, mica male la progressione del brasiliano che vede premiata oltremodo la sua ottima gara dalla direzione corsa con un 2° posto che fa morale e palmares, non male al primo anno.

Rivivi la Sprint del Giappone

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026