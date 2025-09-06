MotoGP, pagelle e classifica piloti dopo la Sprint: Alex sprecone, Marquez sente aria di titolo, complimenti Ducati

I voti ai principali protagonisti della Sprint del GP di Barcellona vinta ancora da Marc Marquez: i promossi e i bocciati, e il punto sulla classifica aggiornata

Vince Marquez, vince la Ducati. Comunque. Insomma non è cambiato niente nemmeno sotto il sole della Catalogna. Eppure la Sprint di Barcellona stava dicendo altro ma Alex da buon fratello ha voluto fare un regalino al fratellone così da avvicinargli il titolo. Dentro una gara che ha visto Quartararo lottare con le unghie e con i denti, così come Diggia e le tre Ktm. Niente o poco da dire su Bagnaia che ha corso con poco mordente risalendo solo per effetto di cadute altrui. Tanto da dire invece sulla Ducati ancora una volta campione con largo anticipo. La moto migliore resta a Borgo Panigale!

Le pagelle della Sprint di Barcellona

Marc Marquez 8: vince anche quando non dovrebbe su gentile concessione del fratellino che ha pensato bene di velocizzare la pratica mondiale consentendo al fratello di fare davvero festa domenica prossima in casa di Valentino Rossi a Misano. Son fatti così…

Acosta, Bastianini e Binder 7: tre Ktm in lotta tra di loro per il 4° posto è stato uno spettacolo che prima della caduta di Alex ha ringalluzzito la Sprint avara di sorpassi. Un bel segnale da chi vorrebbe tornare presto a vincere ma che da qualche gara sembra sulla buona strada.

Aldeguer e Morbidelli 4: avrebbero preso un bel 10 se si fosse trattato di bowling, peccato che sia MotoGP e centrare un'altra moto come fosse un birillo non è una gran cosa, per se e per gli altri. Chiedere a Bezzecchi e Martin per quietanza.

Fabio Quartararo 8: fa piacere rivederlo davanti, spigoloso come al solito, ingarellato e voglioso di primeggiare da vero campione del mondo. Il 2° posto è un premio, un punto di partenza.

Francesco Bagnaia 4,5: c'è poco da salvare. Il 14° mente pure sul reale valore della prestazione di Pecco che in questo week end è retrocesso, detto da lui, a status di collaudatore. Cercando qualcosa che su questa Ducati e in lui non c'è manco a cercarla col lanternino.

Alex Marquez 5: va giù quando era il più era fatto, quando anche Marc gliel'aveva data vinta per una volta. Gettata alle ortiche una vittoria. Peccato.

Fabio Di Giannantonio 7,5: una bella gara gajarda per lui che è romano de Roma. E quando Diggia c'è non ce n'è quasi per nessuno. Serve un po' di continuità, con quella moto è uno spreco.

: una bella gara gajarda per lui che è romano de Roma. E quando Diggia c’è non ce n’è quasi per nessuno. Serve un po’ di continuità, con quella moto è uno spreco. DUCATI 10 E LODE: La moto migliore da 4 anni a questa parte, forse di più. Un gran lavoro fatto a Borgo Panigale che anche oggi stava portando a una doppietta. Il lavoro di Dall’Igna e compagnia è straordinario. La scelta di Marc Marquez è stata la ciliegiona sulla torta.

Rivivi la Sprint del GP di Catalunya

Classifica Mondiale Piloti MotoGP dopo la Sprint

1 Marc Marquez Ducati 467 2 Alex Marquez Ducati 280 3 Francesco Bagnaia Ducati 228 4 Marco Bezzecchi Aprilia 197 5 Pedro Acosta Ducati 170 6 Franco Morbidelli Fabio Di Giannantonio Ducati 161

Prossima tappa: domani il GP, poi si va a Misano

Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio di Barcellona che chiuderà il fine settimana catalano, con partenza alle ore 14 e stessa griglia. Poi il calendario della MotoGP offre da subito, l’ennesimo back to back. Si torna in Italia, a Misano per un Gran Premio di San Marino che potrebbe essere già decisivo per l’assegnazione del titolo a Marc Marquez.