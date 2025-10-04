MotoGP classifica e pagelle Sprint Indonesia: Bezzecchi croce e delizia, Marquez giustificato, Bagnaia all'antico

I voti ai principali protagonisti della Sprint del GP di Indonesia vinta da Marco Bezzecchi autore di una grande rimonta su Aldeguer e Raul Fernandez, male Marquez, malissimo Bagnaia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dalla partenza sbagliatissima alla rimonta azzeccatissima. Una Sprint nel nome di Marco Bezzecchi quella del Gp di Indonesia. Importante culmine di una competitività raggiunta dal Bez e dalla sua Aprilia in questa seconda parte del campionato. Mandalika ha un po’ sconvolto i valori in pista con due “peones” a podio, Aldeguer e Raul Fernandez ma anche le difficoltà di Marquez dopo la conquista del titolo e le ritrovate problematiche di Bagnaia dopo la parentesi felice di Motegi.

Le pagelle della Sprint di Mandalika

Marc Marquez 6: quasi irriconoscibile il dominatore della stagione ma anche a ragione ha giustamente festeggiato in tutti i modi possibili e immaginabili, la vicinanza della corsa indonesiana a quella di Motegi ha reso impossibile il recupero mentale più che fisico. Goditela Marc.

quasi irriconoscibile il dominatore della stagione ma anche a ragione ha giustamente festeggiato in tutti i modi possibili e immaginabili, la vicinanza della corsa indonesiana a quella di Motegi ha reso impossibile il recupero mentale più che fisico. Goditela Marc. Bezzecchi 9,5 : quel mezzo voto dovuto alla partenza orrenda ci ha regalato una bellissima rimonta, grandi sorpassi e un successo allo sprint nella Sprint. Concordanza a senso.

: quel mezzo voto dovuto alla partenza orrenda ci ha regalato una bellissima rimonta, grandi sorpassi e un successo allo sprint nella Sprint. Concordanza a senso. Joan Mir e Luca Marini 7 : i progressi della Honda continuano, lo spagnolo e l’azzurro arrivano in trenino ancora in zona podio.

: i progressi della Honda continuano, lo spagnolo e l’azzurro arrivano in trenino ancora in zona podio. Francesco Bagnaia 4 : Pecco ma forse anche la sua Ducati sono rimasti a Motegi. Forse forse era meglio correre con la Ducati di Morbidelli…

: Pecco ma forse anche la sua Ducati sono rimasti a Motegi. Forse forse era meglio correre con la Ducati di Morbidelli… Alex Marquez 6,5 : torna su buoni standard che non sono però più quelli di inizio stagione o di Misano tanto per intenderci.

: torna su buoni standard che non sono però più quelli di inizio stagione o di Misano tanto per intenderci. Raul Fernadez 8 : all’improvviso uno sconosciuto. Il podio giusto riconoscimento per uno che è andato forte fin dall’inizio del week end.

: all’improvviso uno sconosciuto. Il podio giusto riconoscimento per uno che è andato forte fin dall’inizio del week end. Fermin Aldeguer 8,5 : unica Ducati in prima fila, unica Ducati sul podio, unico a saper far andare forte la Ducati su sta pista dove Marquez e Bagnaia sono andati in crisi. Applausi!

: unica Ducati in prima fila, unica Ducati sul podio, unico a saper far andare forte la Ducati su sta pista dove Marquez e Bagnaia sono andati in crisi. Applausi! Acosta 4: sta Ktm è davvero difficile da guidare, e quando Pedro forza per stare coi primi si stende una volta ogni due.

Rivivi la Sprint del GP di Indonesia

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 544 2 Alex Marquez Ducati 346 3 Francesco Bagnaia Ducati 274 4 Marco Bezzecchi Aprilia 254 5 Franco Morbidelli Ducati 198

Prossima tappa: domani il Gp poi si va in Australia

Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio di Indonesia che chiuderà il fine settimana di Mandalika, con partenza alle ore 9 e stessa griglia della Sprint. Poi il calendario della MotoGP dopo il back to back dal sapor orientale offre una settimana di sosta. Il tempo di preparare le valigie perchè tra 15 giorni si va dall’altra parte del mondo, in Oceania, a Phillip Island per il Gran Premio di Australia.