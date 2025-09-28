MotoGP pagelle e classifica dopo Motegi: Marquez nove volte campione da 10 e lode, Bagnaia lancia già la sfida 2026

I voti ai principali protagonisti del GP del Giappone vinto da Pecco Bagnaia e che ha laureato Marc Marquez campione del mondo della MotoGP per la settima volta

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sono passati 2184 giorni. Questo è il lungo periodo di sofferenza di Marc Marquez prima di tornare a fregiarsi del titolo di campione del mondo. Per la nona volta, come Valentino Rossi, come i grandi della MotoGP. Campionissimo capace di dominare una stagione come faceva prima del calvario di infortuni del 2020. Motegi ci consegna anche un grandissimo Pecco Bagnaia capace finalmente di tornare ai suoi livelli per quella che potrebbe essere già una sfida epica per il 2026.

Le pagelle Gp Giappone

Marc Marquez 10 e 110 e lode: ha dominato un campionato, il voto è globale per un campione che ha saputo rialzarsi e tornare al livello che gli compete. Che siano 7 o 9 i titoli poco ci interessa. Dinanzi a questo strapotere ci si deve solo inchinare. Evviva il Re che è tornato!

Bezzecchi 10: dopo il capitombolo di ieri sfiora il podio e non era facilissimo. Aprilia qui meno brillante che altrove ma il Bez ci mette sempre del suo.

Joan Mir 2: con la festa grande della Ducati tiene alta la bandiera del Giappone ma soprattutto portando la Honda sul podio mette un altro pizzico di poesia alla festa di Marquez che proprio dalla Honda era andato via dopo averne scritto la storia.

Francesco Bagnaia 10: date una GP24 a quest'uomo e forse ci avrebbe anche lottato per il titolo. Il fatto che Pecco ami la moto dell'anno scorso a quella di quest'anno era risaputo ma che un forcellone potesse fare la differenza rispetto all'incubo vissuto finora non sembra quasi vero. Ma tant'è. E per darci ancora più pathos anche quegli ultimi giro col cuore in gola. Bentornato Pecco.

Alex Marquez 5: dove provare a contrastare la conquista del titolo del fratello. In questo week end nipponico non si è visto, scomparso come spesso capito all'ombra della grandezza di Marc.

Di Giannantonio 5: troppi alti e bassi in stagione. Scomparso pure lui come molte della Ducati escluse quelle ufficiali, segno che gli altri stanno arrivando.

: troppi alti e bassi in stagione. Scomparso pure lui come molte della Ducati escluse quelle ufficiali, segno che gli altri stanno arrivando. Acosta 4: dalla lotta per il podio alla ghiaia è un attimo, un calvario la sua gara, non per colpa sua si intende.

Rivivi il GP del Giappone

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 541 2 Alex Marquez Ducati 340 3 Francesco Bagnaia Ducati 274 4 Marco Bezzecchi Aprilia 242 5 Franco Morbidelli Ducati 196

Prossima tappa: niente sosta, c’è il GP di Indonesia

Anche se Marquez è campione il Motomondiale non si prende nemmeno una piccola pausa. Il calendario della MotoGP offre il più classico dei back to back stavolta al sapore orientale. Si resta in Asia, da Motegi ci si sposta al Buriram dove nel prossimo week end si correrà il Gran Premio dell’Indonesia.