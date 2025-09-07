MotoGP, pagelle e classifica dopo Barcellona: Marc Marquez generoso, Alex risarcito, Bagnaia ritrovato, che Enea!

I voti ai principali protagonisti del GP di Barcellona vinto da Alex Marquez su Marc e Bastianini con Bagnaia in rimonta e le cadute di Diggia, Bezzecchi e Morbidelli

Pubblicato: 07-09-2025 15:03 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio