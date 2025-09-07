MotoGP, pagelle e classifica dopo Barcellona: Marc Marquez generoso, Alex risarcito, Bagnaia ritrovato, che Enea!

Misano non sarà terra di conquista per Marc Marquez. Questa l’unica buona notizia per i fan di Valentino Rossi dalla terra catalana dove il fratello “minore” Alex ha vinto il Gran Premio di Barcellona rallentando di qualche settimana ancora la consegna del titolo nelle mani del fratellone. Ottimo Bastianini, sfortunato fino alla cima dei capelli Bezzecchi, ritrovato finalmente Bagnaia, sarà la volta buona?
- Le pagelle del Gp di Barcellona
- Classifica Mondiale Piloti MotoGP dopo la Sprint
- La classifica piloti MotoGP completa
- Prossima tappa: si va a Misano, match point Marquez
Le pagelle del Gp di Barcellona
- Marc Marquez 8,5: in una pista che non gli piace particolarmente, in un week end in cui non è stato irresistibile torna a casa, dietro l’angolo, con l’ennesima vittoria nella Sprint e un secondo posto. Mica male no? Forse vincere il mondiale tra i fischi (possibili) di Misano non era la cosa gradita. E il dubbio che abbia lasciato la vittoria al fratellino un po’ c’è.
- Alex Marquez 10: 24 ore dopo ricaccia indietro gli spettri e la delusione per la caduta nella Sprint e si prende una bella soddisfazione.
- Enea Bastianini 9: eccola la Bestia che tutti conosciamo, vince la scelta della gomma e vince la sfida interna in casa Ktm con Acosta, sverniciato e lasciato alle spalle. Continua così Enea!
- Acosta 6: cede alla distanza, Bastianini fa un’ottima scelta sulle gomme, lui no e paga dazio da metà gara in poi, resta nell’insieme la prestazione anche se manca il podio, sia ieri che oggi.
- Fabio Quartararo 7,5: ringalluzzito dal week end catalano, ha fatto sportellate un po’ con tutti, e alla fine strappa via un podio nella Sprint e un quasi podio in gara. Non male per chi fino a poco tempo fa prendeva le pole per poi cedere alla distanza.
- Francesco Bagnaia 8: il voto ha una grande componente sulla partenza, funambolica che meritava 10 tante sono state le posizioni guadagnate. Grazie alle cadute risale fino al 7° posto, nel finale cede un attimo ma almeno ha ritrovato la moto e forse se stesso. Speriamo una volta per tutte.
- Marco Bezzecchi 3: centrato da Aldeguer, toccato da Morbidelli, finito in entrambi i casi per terra e dolorante. Di certo quando racconterà ai nipotini la sua carriera in MotoGP non farà cenno di questo week end a Barcellona dimenticabilissimo.
Classifica Mondiale Piloti MotoGP dopo la Sprint
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|487
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|305
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|237
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|197
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|183
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|161
|7
|Franco Morbidelli
|Ducati
|161
La classifica piloti MotoGP completa
Prossima tappa: si va a Misano, match point Marquez
Il Motomondiale non va in pausa. Il calendario della MotoGP offre da subito, l’ennesimo back to back. Si torna in Italia, a Misano per un Gran Premio di San Marino che potrebbe essere già decisivo per l’assegnazione del titolo a Marc Marquez.