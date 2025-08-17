MotoGP, pagelle e classifica piloti dopo l'Austria: Marquez, non c'è pista che tenga. Fantastico Aldeguer, Bagnaia solito flop

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gp di Austria vinto da Marc Marquez davanti ad un sontuoso Aldeguer e a Bezzecchi. Male invece Bagnaia e Martin

Ultimo aggiornamento: 17-08-2025 15:34











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio