MotoGP pagelle Gp Australia e classifica piloti: Bagnaia alla deriva, Bezzecchi lo supera, Diggia miglior Ducati

La classe operaia che va in paradiso. Stiamo parlando di Raul Fernadez protagonista di un’ascesa importante nella stagione culminata con la vittoria del Gran Premio d’Australia davanti ai grossi e piccoli calibri della MotoGP. Avrebbe potuto fare doppietta Bezzecchi ma quei due long lap penalty ne hanno messo in crisi soprattutto le gomme. Ma per il Bez c’è la grossa consolazione del 3° posto nella classifica piloti davanti a un Bagnaia sempre più perso nei suoi problemi. Applausi per il Di Giannantonio unico a far funzionare su questa pista una Ducati quanto mai orfana di Marc Marquez.

Le pagelle del Gp di Australia

Bezzecchi 9 : ci ha provato, ci ha messo strategia e cattiveria ma “ammalorare” così le gomme ai primi giri si è rivelato un boomerang necessario per via dei quei due long lap penalty che gli hanno precluso la doppietta. Ma il Bez andava come un treno, maledetta quella falsa partenza di Mandalika che ha rovinato tutto, anche la spalla di Marquez.

: ci ha provato, ci ha messo strategia e cattiveria ma “ammalorare” così le gomme ai primi giri si è rivelato un boomerang necessario per via dei quei due long lap penalty che gli hanno precluso la doppietta. Ma il Bez andava come un treno, maledetta quella falsa partenza di Mandalika che ha rovinato tutto, anche la spalla di Marquez. Raul Fernadez 10 : zitto zitto quatto quatto si è affacciato nelle sfere alte della MotoGP e bam! Ha piazzato la zampata vincente, senza Marquez con Bagnaia in malora, con le Ducati in difficoltà e con Bezzecchi penalizzato. Insomma cogli al volo la fortuna quando c’è e lui la fortuna se l’è pure costruita.

: zitto zitto quatto quatto si è affacciato nelle sfere alte della MotoGP e bam! Ha piazzato la zampata vincente, senza Marquez con Bagnaia in malora, con le Ducati in difficoltà e con Bezzecchi penalizzato. Insomma cogli al volo la fortuna quando c’è e lui la fortuna se l’è pure costruita. Acosta e Alex Marquez 6 : partono bene, forte ma poi si sciolgono di pari passo con le proprie gomme

: partono bene, forte ma poi si sciolgono di pari passo con le proprie gomme Fabio Di Giannantonio 9 : indiavolato come pochi. Anche nel riuscire a far andare forte la Ducati su una pista in cui oltre a Bagnaia han sofferto anche Aldeguer e Morbidelli. Alti e bassi per il Diggia, oggi solo alti!

: indiavolato come pochi. Anche nel riuscire a far andare forte la Ducati su una pista in cui oltre a Bagnaia han sofferto anche Aldeguer e Morbidelli. Alti e bassi per il Diggia, oggi solo alti! Francesco Bagnaia 2 : difficile anche dire qualcosa che non sia stato già detto. Come Misano, come Mandalika. Forse pure Pecco non vede l’ora che la stagione finisca.

: difficile anche dire qualcosa che non sia stato già detto. Come Misano, come Mandalika. Forse pure Pecco non vede l’ora che la stagione finisca. Marc Marquez 10: gli assenti hanno sempre ragione e vedendo come è andata la Ducati, specie quella ufficiale a Phillip Island, la sua assenza si è sentita eccome.

Rivivi il GP di Australia

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 379 3 Marco Bezzecchi Aprilia 282 4 Francesco Bagnaia Ducati 274 5 Pedro Acosta KTM 233

Prossima tappa: si va subito a Sepang per il Gp di Malesia

Il Motomondiale non si prende nemmeno una sosta. Il calendario della MotoGP offre l’ennesimo back to back di una stagione interminabile. Il tempo di rifare le valigie e poi via di nuovo in aereo perchè tra meno di una settimana si va a Sepang per il Gran Premio di Malesia. Saranno ancora assenti i due campioni del mondo, uscente e neo, Martin e Marquez.