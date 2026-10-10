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Pagelle Sprint Indonesia e classifica piloti MotoGP: Marquez firma "Il sorpasso", Martin a -4. Bezzecchi crolla

La nuova classifica del Mondiale piloti MotoGP 2026 dopo la vittoria di Marquez nella Sprint di Indonesia col sorpasso a Martin e il crollo di Bezzecchi caduto al via

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Chiamatelo pure “Il Sorpasso“. Non il film di Dino Risi bensì quello che ha messo in atto Marc Marquez nella classifica piloti. Con la vittoria della Sprint di Mandalika. complice il 4° posto di Martin, il campione del mondo in carica supera Martinator e per la prima volta nella stagione si ritrova in testa al campionato completando una rimonta che a giugno, dopo il Mugello, lo vedeva a -102 punti da Bezzecchi allora in testa. Proprio il Bez piomba a ed è sempre più fuori dai giochi

Le pagelle della Sprint di Mandalika

  • Marc Marquez 9: completa la rimonta cominciata in estate e lo fa a modo suo, con vigore e furbizia. Entra forte alla prima curva come fa di solito, come aveva fatto con Martin in Austria, poi succede il patatrac tra Bezzecchi e Raul Fernandez, in gara si mette in attesa alle spalle di Martinator e riceve in omaggio una vittoria dai problemi di gomme del connazionale. La fortuna che aiuta gli audaci.
  • Martin 6: stavolta sfortunato, esce incolume dal casotto al via, e peraltro davanti con un ritmo insostenibile per tutti. Quello che succede alla sua moto, alle sue gomme è al di sopra di qualsiasi responsabilità, se non quella di aver tirato troppo ma è MotoGP.
  • Bezzecchi 5: si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato, anche quando parte davanti. Da quella vittoria del Mugello in poi è diventato davvero un calvario per lui. Sfortunatissimo se ce n’è uno.
  • Bagnaia 6: fa il compitino, becca qualche punticino anche per la doppia caduta al via. Ma il podio oramai è una chimera. Il 6 è di stima.

Rivivi la Sprint di Indonesia

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marc Marquez Ducati 343
2 Jorge Martin Aprilia 339
3 Marco Bezzecchi Aprilia 284
4 Pedro Acosta KTM 247
5 Ai Ogura Aprilia 246
6 Fabio Di Giannantonio Ducati 237
7 Raul Fernandez Aprilia 216
8 Francesco Bagnaia Ducati 166

La classifica piloti MotoGP completa

Pagelle Sprint Indonesia e classifica piloti MotoGP: Marquez firma "Il sorpasso", Martin a -4. Bezzecchi crolla Ansa

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