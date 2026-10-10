La nuova classifica del Mondiale piloti MotoGP 2026 dopo la vittoria di Marquez nella Sprint di Indonesia col sorpasso a Martin e il crollo di Bezzecchi caduto al via

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Chiamatelo pure “Il Sorpasso“. Non il film di Dino Risi bensì quello che ha messo in atto Marc Marquez nella classifica piloti. Con la vittoria della Sprint di Mandalika. complice il 4° posto di Martin, il campione del mondo in carica supera Martinator e per la prima volta nella stagione si ritrova in testa al campionato completando una rimonta che a giugno, dopo il Mugello, lo vedeva a -102 punti da Bezzecchi allora in testa. Proprio il Bez piomba a ed è sempre più fuori dai giochi

Le pagelle della Sprint di Mandalika

Marc Marquez 9 : completa la rimonta cominciata in estate e lo fa a modo suo, con vigore e furbizia. Entra forte alla prima curva come fa di solito, come aveva fatto con Martin in Austria, poi succede il patatrac tra Bezzecchi e Raul Fernandez, in gara si mette in attesa alle spalle di Martinator e riceve in omaggio una vittoria dai problemi di gomme del connazionale. La fortuna che aiuta gli audaci.

: completa la rimonta cominciata in estate e lo fa a modo suo, con vigore e furbizia. Entra forte alla prima curva come fa di solito, come aveva fatto con Martin in Austria, poi succede il patatrac tra Bezzecchi e Raul Fernandez, in gara si mette in attesa alle spalle di Martinator e riceve in omaggio una vittoria dai problemi di gomme del connazionale. La fortuna che aiuta gli audaci. Martin 6 : stavolta sfortunato, esce incolume dal casotto al via, e peraltro davanti con un ritmo insostenibile per tutti. Quello che succede alla sua moto, alle sue gomme è al di sopra di qualsiasi responsabilità, se non quella di aver tirato troppo ma è MotoGP.

: stavolta sfortunato, esce incolume dal casotto al via, e peraltro davanti con un ritmo insostenibile per tutti. Quello che succede alla sua moto, alle sue gomme è al di sopra di qualsiasi responsabilità, se non quella di aver tirato troppo ma è MotoGP. Bezzecchi 5 : si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato, anche quando parte davanti. Da quella vittoria del Mugello in poi è diventato davvero un calvario per lui. Sfortunatissimo se ce n’è uno.

: si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato, anche quando parte davanti. Da quella vittoria del Mugello in poi è diventato davvero un calvario per lui. Sfortunatissimo se ce n’è uno. Bagnaia 6: fa il compitino, becca qualche punticino anche per la doppia caduta al via. Ma il podio oramai è una chimera. Il 6 è di stima.

Rivivi la Sprint di Indonesia

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026