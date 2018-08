MotoGp, paura per Rabat

Spettacolo e paura sul circuito di Silverstone dove domenica si correrà la tappa numero 12 del Mondiale MotoGp. Durante la quarta e ultima sessione di prove libere, infatti, il pilota spagnolo del team Avintia Racing Tito Rabat è stato vittima di un grave incidente quando, sul finire della sessione, un violento temporale ha provocato la caduta di ben sei moto: il primo a scivolare è stato Alex Rins, seguito da Scott Redding, Thomas Luthi, Franco Morbidelli e appunto Rabat, che è stato poi colpito dalla moto del pilota italo-brasiliano.

Si sono vissuti momenti di tensione, ma alla fine lo spagnolo, pur rimasto dolorante sulla pista, non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato al centro medico per i primi controlli: si sospetta la frattura della gamba. Il più veloce della sessione è stato Maverick Viñales, che ha quindi confermato le buone impressioni del venerdì: dietro allo spagnolo della Yamaha i connazionali Jorge Lorenzo (Ducati) e Marc Marquez (Honda), in ritardo di oltre quattro decimi. Sesto Andrea Dovizioso, tredicesimo Valentino Rossi.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 16:10