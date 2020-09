MotoGp, Pecco Bagnaia non si nasconde più

Pecco Bagnaia è uscito allo scoperto sul proprio futuro. Lo ha fatto venerdì, ai microfoni di Sky Sport, dopo le prime prove libere del Gp di Misano.

“Se guiderò con serenità sarà più facile approdare nel team Ducati ufficiale, che è la mia ambizione. Lo spero con tutto il cuore. Se dovessi restare in Pramac, però, cadrei in piedi. Mi trovo bene con tutti, è un grandissimo team e non mi mancherebbe niente” ha raccontato il piemontese, campione del mondo delle Moto2 nel 2018.

OMNISPORT | 11-09-2020 21:11