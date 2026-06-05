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MotoGP, Pedro Acosta svetta davanti a Di Giannantonio a Balaton Park. Bezzecchi fatica, Bagnaia costretto alla Q1

Lo spagnolo della KTM detta il ritmo e piazza un tempone nelle pre-qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, rifilando oltre 4 decimi a Di Giannantonio. Bezzecchi in difficoltà sul giro secco. Bagnaia lontanissimo

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Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Toh, non c’è un’Aprila a comandare le operazioni al Balaton Park. Perché la giornata del venerdì è targata tutta (o quasi) KTM grazie all’acuto di Pedro Acosta, che nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria ha messo tutti in riga, mostrando anche un passo notevole che in qualche modo potrebbe lasciar prefigurare possibili sorprese in vista della Sprint e della gara domenicale. Con quasi mezzo secondo di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, lo spagnolo ha fatto capire di sentirsi decisamente a suo agio in un contesto nel quale Aprilia non sembra essere così dominante come nelle ultime gare, con Bezzecchi che se l’è presa relativamente comoda (in realtà sul giro secco non sembra tanto a posto). Crisi nera Bagnaia: domani dovrà passare per la Q1.

In aggiornamento…

MotoGP, Pedro Acosta svetta davanti a Di Giannantonio a Balaton Park. Bezzecchi fatica, Bagnaia costretto alla Q1 A Goiania spunta il sole: Bagnaia e Bezzecchi a passeggio per la pista, lavori in corso dopo la pioggia Getty

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